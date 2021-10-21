Нацбанк с начала года оштрафовал более 50 страховых компаний

Национальный банк в течение девяти месяцев 2021 года применил 313 мер воздействия к участникам рынка небанковских финансовых услуг за нарушение требований регулятора.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Отмечается, что штрафные санкции чаще всего применяли по отношению к страховым компаниям та кредитным союзам – было оштрафовано 53 страховика и 16 кредитных союзов.

Мера воздействия в виде временной остановки лицензии на предоставление финансовых услуг, в основном, применялось к финансовым компаниям. За указанный период лицензии были приостановлены у 38 финкомпаний. Также лицензии приостанавливали у 26 страховиков, 25 ломбардов, 18 кредитных союзов и четырех лизингодателей.

В то же время мера воздействия в виде аннулирования лицензий применили к 30 финкомпаниям, одному страховику, 10 кредитным союзам, 13 ломбардам и 3 лизингодателям.

Также Нацбанк требовал устранить нарушения в 35 кредитных союзах, 29 страховых компаниях, семи финансовых компаниях и пяти ломбардах.