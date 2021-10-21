Стоимость Bitcoin обновила рекорд и достигла $67 тысяч

Стоимость криптовалюты Bitcoin обновила исторический рекорд, достигнув 20 октября $66 974 за одну монету.

Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk.

Прошлый рекордный курс биткоина составлял $64 895. Отмечается, что за год стоимость этой криптовалюты взлетела на 129%.

На момент написания материала один биткоин стоит $66 399.

Как отмечает Yahoo Finance, основной причиной такого роста стал запуск первого биржевого инвестфонда (ETF) на биткоин ProShares Bitcoin Strategy ETF и ожидание ближайшего преобразования крупнейшего в мире биткойн-фонда Grayscale Bitcoin Trust в ETF, пишет ain.ua.

ETF – это Exchange Traded Fund или "торгуемый на бирже фонд". В рамках ETF управляющий собирает акции различных компаний или активы в виде криптовалют, как в случае с биткоин-ETF, и на их основе делает фонд. Акции самого фонда при этом также начинают торговаться на бирже, и любой человек может приобрести их, став по факту совладельцем всех активов, в которые инвестировал фонд.

По данным MarketWatch, криптовалютные компании и до этого (начиная еще с 2013 года) пытались получить одобрение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) на создание биткоин-ETF. Но комиссия каждый раз отклоняла их заявки, ссылаясь на волатильность рынка криптовалют. Но в этот раз регулятор все же одобрил запуск фонда.