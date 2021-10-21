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Новини
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"Сбербанк" рассматривает возможность сдачи банковской лицензии, – СМИ

Украинская дочерняя структура российского "Сбербанка", принадлежащая правительству РФ, планирует рассмотреть вопрос сдачи банковской лицензии без прекращения юридического лица.

По данным агентства РБК-Украина, в ближайшее время должно было состояться собрание акционеров украинского "Сбербанка", на котором планируется рассмотреть вопрос о прекращении осуществления акционерным обществом банковской деятельности без прекращения юридического лица и утверждения плана сворачивания банковской деятельности в Украине.

Как отмечается, со стороны "Сбербанка" процесс курировала вице-президент российского банка Марина Ракова, которая была арестована на днях, что может помешать осуществлению планов.

С украинской стороны процесс курирует экс-глава СБУ Валерий Хорошковский, которого СМИ связывают с банком с 2018 года.

"После урегулирования вопроса с погашением долга от "Укрзализныци" у акционеров "Сбербанка" оставалось несколько главных задач – вывести оговоренную сумму средств из Украины несмотря на санкции и прекратить юрлицо без существенных репутационных потерь" - пишет издание.

Из-за ареста ряда руководителей высшего звена "Сбербанка" и самой Марины Раковой, вопрос может быть снят с повестки дня и перенесен на неопределенное время.

Джерело:  РБК-Украина
НБУ (9342) Сбербанк (293) Хорошковський Валерій (12) Новини компаній (3408)


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Как же нам будет его не хватать!
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21.10.2021 13:57 Відповісти
Що це за банк? Якесь кацапське лайно.
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21.10.2021 13:59 Відповісти
Читал Ракову сокамерницы учат "приемам ближнего боя".
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21.10.2021 14:10 Відповісти
...о прекращении осуществления акционерным обществом банковской деятельности без прекращения юридического лица... Нє-нє, як кажуть нах** с пляжа. Умєрла так умєрла, за парєбрік нах**
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21.10.2021 14:36 Відповісти
Какие проблемы??
Поручите вывод средст братьям Шиферам-все будет Зекей!!
Спросите у Бени
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21.10.2021 14:55 Відповісти
Чогось цього зробити не наважилися в 2014-му.
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21.10.2021 15:06 Відповісти

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