"Сбербанк" рассматривает возможность сдачи банковской лицензии, – СМИ

Украинская дочерняя структура российского "Сбербанка", принадлежащая правительству РФ, планирует рассмотреть вопрос сдачи банковской лицензии без прекращения юридического лица.

По данным агентства РБК-Украина, в ближайшее время должно было состояться собрание акционеров украинского "Сбербанка", на котором планируется рассмотреть вопрос о прекращении осуществления акционерным обществом банковской деятельности без прекращения юридического лица и утверждения плана сворачивания банковской деятельности в Украине.

Как отмечается, со стороны "Сбербанка" процесс курировала вице-президент российского банка Марина Ракова, которая была арестована на днях, что может помешать осуществлению планов.

С украинской стороны процесс курирует экс-глава СБУ Валерий Хорошковский, которого СМИ связывают с банком с 2018 года.

"После урегулирования вопроса с погашением долга от "Укрзализныци" у акционеров "Сбербанка" оставалось несколько главных задач – вывести оговоренную сумму средств из Украины несмотря на санкции и прекратить юрлицо без существенных репутационных потерь" - пишет издание.

Из-за ареста ряда руководителей высшего звена "Сбербанка" и самой Марины Раковой, вопрос может быть снят с повестки дня и перенесен на неопределенное время.