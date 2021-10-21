"Сбербанк" рассматривает возможность сдачи банковской лицензии, – СМИ
Украинская дочерняя структура российского "Сбербанка", принадлежащая правительству РФ, планирует рассмотреть вопрос сдачи банковской лицензии без прекращения юридического лица.
По данным агентства РБК-Украина, в ближайшее время должно было состояться собрание акционеров украинского "Сбербанка", на котором планируется рассмотреть вопрос о прекращении осуществления акционерным обществом банковской деятельности без прекращения юридического лица и утверждения плана сворачивания банковской деятельности в Украине.
Как отмечается, со стороны "Сбербанка" процесс курировала вице-президент российского банка Марина Ракова, которая была арестована на днях, что может помешать осуществлению планов.
С украинской стороны процесс курирует экс-глава СБУ Валерий Хорошковский, которого СМИ связывают с банком с 2018 года.
"После урегулирования вопроса с погашением долга от "Укрзализныци" у акционеров "Сбербанка" оставалось несколько главных задач – вывести оговоренную сумму средств из Украины несмотря на санкции и прекратить юрлицо без существенных репутационных потерь" - пишет издание.
Из-за ареста ряда руководителей высшего звена "Сбербанка" и самой Марины Раковой, вопрос может быть снят с повестки дня и перенесен на неопределенное время.
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