Объем выданных банкам кредитов бизнесу под госгарантии превысил 6 миллиардов, – Минфин

В рамках поддержки микро-, малого и среднего бизнеса в Украине через инструмент государственных гарантий на портфельной основе по состоянию на 1 октября 2021 года 10 банками предоставлено 2 112 кредитов на общую сумму 6,1 млрд грн.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Обязательства по основному долгу, который частично обеспечен государственными гарантиями на портфельной основе, составляли 2,75 млрд грн. Это около 70% от общего лимита гарантий, предоставленных в 2020 году (3,93 млрд грн).

При этом в сентябре текущего года предоставлен 91 кредит на сумму 542 млн грн с обязательством по долгу в 260 млн грн.

По количеству выданных кредитов лидирует "Приватбанк" – 949 кредитов на общую сумму 866 млн грн, что составляет около 87% лимита таких гарантий, предоставленных этому банку в 2020 году. Вторым по величине выданных кредитов на портфельной основе является "Ощадбанк" – 753 кредита на 2,18 млрд грн.

Наибольшим спросом программа пользуется в Киеве, где всего выдано 184 кредита на 755 млн грн. Во Львовской и Днепропетровской областях эти показатели составляют 138 кредитов (366 млн грн) и 134 кредита (326 млн грн) соответственно.

По виду экономической деятельности больше всего кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, выдавалось в сфере оптовой и розничной торговли (741), сельского хозяйства (594) и перерабатывающей промышленности (337).

Как сообщалось, Кабмин 25 ноября 2020 года принял постановление, которым определил механизм портфельных госгарантий и установил порядок отбора банков, имеющих право получать такие гарантии, и условия их предоставления, в частности, определил Укрэксимбанк агентом гаранта.

Проект постановления также предусматривает возможность сочетания компенсации процентной ставки с предоставлением портфельных госгарантий. Право на государственные гарантии на портфельной основе получат банки с работающим гривневым портфелем клиентов микро-, малого и среднего бизнеса объемом не менее 500 млн грн.