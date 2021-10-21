Группировка мошенников продала 40 тысяч поддельных ПЦР-тестов и COVID-сертификатов, – Минцифры

Сотрудники Киберполиции и Минцифры разоблачили действовавшую в Харькове группировку, которая занималась массовой подделкой ПЦР-тестов и COVID сертификатов.

Как сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, десять человек изготавливали фейковые справки и продавали их в соцсетях.

Сейчас семеро злоумышленников, в том числе организатор, задержаны, им грозит до восьми лет лишения свободы.

"Мошенники работали около года и успели изготовить более 40 000 поддельных ПЦР-тестов и около 500 поддельных сертификатов. Ежемесячная прибыль злоумышленников достигала 4 миллионов гривен", – отмечается в сообщении.

Для изготовления поддельных документов мошенники незаконно использовали логотип медицинской лаборатории и печати различных медицинских учреждений.

"Клиенты не проходили прививок или тестов, а просто предоставляли свои данные. Среди клиентов были и туристические агентства. Стоимость поддельного теста составляла 400 гривен, а COVID-сертификат стоил 1500 гривен, однако представители турагентств "перепродавали" их по более высокой цене", – сказано в сообщении.

В рамках расследования дела проведено 23 обыска в трех областях Украины, по их результатам изъята компьютерная техника, телефоны, банковские карты, денежные средства, печати и штампы медицинских учреждений, а также личные печати врачей. Сейчас полицейские устанавливают их происхождения.

Кроме того, правоохранители предупредили продажу более 100 фейковых сертификатов о вакцинации.

В Минцифры напоминают, что за использование фейковых COVID-сертификатов предусмотрен штраф в размере до 34 тысяч гривен или до 2 лет ограничения свободы.