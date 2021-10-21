Налоговая служба обнаружила 600 официально убыточных АЗС

Государственная налоговая служба по результатам анализа представленной отчетности выявила 594 АЗС, на которых выручка от продажи горючего и полученный доход меньше минимальных расходов на содержание такого объекта.

Как сообщает пресс-служба ведомства, декларирование низкой выручки от продажи топлива на АЗС является одним из основных рисков, которые указывают на необходимость организации и проведения фактических проверок таких объектов.

"Только за 3 месяца (с июня по сентябрь 2021 года) ГНСУ удалось уменьшить количество малодоходных АЗС на 24%, а выручка от продажи горючего субъектами хозяйствования этой группы увеличить вдвое. Кроме того, к субъектам хозяйствования - нарушителям применены штрафные санкции на сумму более 46 млн гривен", – сказано в сообщении.