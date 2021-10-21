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Налоговая служба обнаружила 600 официально убыточных АЗС

Налоговая служба обнаружила 600 официально убыточных АЗС

Государственная налоговая служба по результатам анализа представленной отчетности выявила 594 АЗС, на которых выручка от продажи горючего и полученный доход меньше минимальных расходов на содержание такого объекта.

Как сообщает пресс-служба ведомства, декларирование низкой выручки от продажи топлива на АЗС является одним из основных рисков, которые указывают на необходимость организации и проведения фактических проверок таких объектов.

"Только за 3 месяца (с июня по сентябрь 2021 года) ГНСУ удалось уменьшить количество малодоходных АЗС на 24%, а выручка от продажи горючего субъектами хозяйствования этой группы увеличить вдвое. Кроме того, к субъектам хозяйствования - нарушителям применены штрафные санкции на сумму более 46 млн гривен", – сказано в сообщении.

Автор: 

АЗС (1594) податки (2458) податкова (347)


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