Харьков планирует развернуть пункты вакцинации на рынках

Пункты вакцинации от COVID-19 в ближайшее время планируется развернуть на рынках Харькова.

Об этом сообщила заместительница городского головы Светлана Горбунова-Рубан на брифинге, передает Интерфакс-Украина.

"Я переговорила с рынками города Харькова. На сегодняшний день мы решаем вопрос, где и на каких рынках мы сможем развернуть работу наших вакцинальных пунктов. Потому что есть условия, которые надо выполнить для того, чтобы работать. Это интернет, это подключение компьютера к е-Helsi, чтобы можно было передавать информацию в "Дию", - сказала Горбунова-Рубан.

Она не уточнила, о каких именно рынках идет речь.

Горбунова-Рубан сообщила также, что утром 21 октября начал работать пункт вакцинации на Южном вокзале. Заместительница городского головы напомнила, что начиная, с сегодняшнего дня для поездок между регионами пассажирам необходимо иметь документ о вакцинации либо негативный результат ПЦР- или экспресс-теста на COVID-19.