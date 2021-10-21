БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
631 0

Харьков планирует развернуть пункты вакцинации на рынках

Харьков планирует развернуть пункты вакцинации на рынках

Пункты вакцинации от COVID-19 в ближайшее время планируется развернуть на рынках Харькова.

Об этом сообщила заместительница городского головы Светлана Горбунова-Рубан на брифинге, передает Интерфакс-Украина.

"Я переговорила с рынками города Харькова. На сегодняшний день мы решаем вопрос, где и на каких рынках мы сможем развернуть работу наших вакцинальных пунктов. Потому что есть условия, которые надо выполнить для того, чтобы работать. Это интернет, это подключение компьютера к е-Helsi, чтобы можно было передавать информацию в "Дию", - сказала Горбунова-Рубан.

Она не уточнила, о каких именно рынках идет речь.

Горбунова-Рубан сообщила также, что утром 21 октября начал работать пункт вакцинации на Южном вокзале. Заместительница городского головы напомнила, что начиная, с сегодняшнего дня для поездок между регионами пассажирам необходимо иметь документ о вакцинации либо негативный результат ПЦР- или экспресс-теста на COVID-19.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
вакцина (889) Харків (730) коронавірус (3210)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 