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Рада приняла новый закон об энергоэффективности

Рада приняла новый закон об энергоэффективности

Верховная Рада приняла закон "Об энергоэффективности".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4507 во втором чтении проголосовали 282 народных депутата.

Документ призван заменить устаревший закон "Об энергосбережении".

Согласно пояснительной записке к документу, новый закон регулирует отношения, возникающие в сфере обеспечения энергетической эффективности, и направлен на усиление энергетической безопасности, сокращение энергетической бедности, конкурентное и устойчивое экономическое развитие, сохранение первичных энергетических ресурсов и сокращения выбросов парниковых газов.

В частности, законом определены основные принципы государственной политики в сфере обеспечения энергетической эффективности, особенности формирования и выполнения национальных планов действий по энергоэффективности, подходы к формированию стратегии обеспечения энергетической эффективности зданий, принципы обеспечения экономии энергии в зданиях центральных органов исполнительной власти.

Законом также определены:

  • особенности учета критериев энергоэффективности при осуществлении публичных закупок или приобретения и найма (аренды) зданий органами государственной власти, органами местного самоуправления и юридическими лицами, обеспечивающими потребности государства или территориальной общины;
  • требования к экодизайну продуктов, связанных с потреблением энергии;
  • основы энергетического аудита и энергетического менеджмента;
  • особенности внедрения интеллектуальных систем учета;
  • стимулирование энергоэффективности в сфере передачи и распределения электрической энергии, транспортировки и распределения природного газа;
  • стимулирование энергоэффективности в сфере теплоснабжения;
  • основные принципы осуществления энергосервиса;
  • популяризация и стимулирование повышения уровня энергоэффективности среди потребителей;
  • ответственность за нарушение законодательства в сфере обеспечения энергетической эффективности.

Автор: 

ВР (2889) закон (1488) парламент (1959) енергоефективність (394) Фонд енергоефективності (51)


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Рада приняла новый закон об энергоДеффективности...
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22.10.2021 08:56 Відповісти
основы энергетического аудита и энергетического менеджмента ???
ждите счета в платежках за аудит дома
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22.10.2021 09:40 Відповісти

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