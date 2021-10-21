Рада приняла новый закон об энергоэффективности
Верховная Рада приняла закон "Об энергоэффективности".
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4507 во втором чтении проголосовали 282 народных депутата.
Документ призван заменить устаревший закон "Об энергосбережении".
Согласно пояснительной записке к документу, новый закон регулирует отношения, возникающие в сфере обеспечения энергетической эффективности, и направлен на усиление энергетической безопасности, сокращение энергетической бедности, конкурентное и устойчивое экономическое развитие, сохранение первичных энергетических ресурсов и сокращения выбросов парниковых газов.
В частности, законом определены основные принципы государственной политики в сфере обеспечения энергетической эффективности, особенности формирования и выполнения национальных планов действий по энергоэффективности, подходы к формированию стратегии обеспечения энергетической эффективности зданий, принципы обеспечения экономии энергии в зданиях центральных органов исполнительной власти.
Законом также определены:
- особенности учета критериев энергоэффективности при осуществлении публичных закупок или приобретения и найма (аренды) зданий органами государственной власти, органами местного самоуправления и юридическими лицами, обеспечивающими потребности государства или территориальной общины;
- требования к экодизайну продуктов, связанных с потреблением энергии;
- основы энергетического аудита и энергетического менеджмента;
- особенности внедрения интеллектуальных систем учета;
- стимулирование энергоэффективности в сфере передачи и распределения электрической энергии, транспортировки и распределения природного газа;
- стимулирование энергоэффективности в сфере теплоснабжения;
- основные принципы осуществления энергосервиса;
- популяризация и стимулирование повышения уровня энергоэффективности среди потребителей;
- ответственность за нарушение законодательства в сфере обеспечения энергетической эффективности.
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