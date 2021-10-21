Рада приняла новый закон об энергоэффективности

Верховная Рада приняла закон "Об энергоэффективности".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4507 во втором чтении проголосовали 282 народных депутата.

Документ призван заменить устаревший закон "Об энергосбережении".

Согласно пояснительной записке к документу, новый закон регулирует отношения, возникающие в сфере обеспечения энергетической эффективности, и направлен на усиление энергетической безопасности, сокращение энергетической бедности, конкурентное и устойчивое экономическое развитие, сохранение первичных энергетических ресурсов и сокращения выбросов парниковых газов.

В частности, законом определены основные принципы государственной политики в сфере обеспечения энергетической эффективности, особенности формирования и выполнения национальных планов действий по энергоэффективности, подходы к формированию стратегии обеспечения энергетической эффективности зданий, принципы обеспечения экономии энергии в зданиях центральных органов исполнительной власти.

Законом также определены: