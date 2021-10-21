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Украина получит 600 миллионов евро от ЕС в ближайшее время, – вице-премьер

Украина получит 600 миллионов евро от ЕС в ближайшее время, – вице-премьер

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина надеется, что второй транш макрофинансовой помощи от Европейского союза в размере 600 млн евро Украина получит в конце октября-начале ноября 2021 года.

"Я могу точно подтвердить, что уже в этом месяце или максимум в начале ноября мы получим второй транш в объеме 600 млн евро", - сказала Стефанишина, передает Интерфакс-Украина.

Ранее сообщалось, что второй транш макрофинансовой помощи Европейского союза будет предоставлен Украине сразу после того, как в стране будут выполнены шаги по укреплению верховенства закона и реформированию судебной системы.  

Также Украина договорилась об условиях второго транша от МВФ на $700 млн. 

Позже Верховная Рада приняла три закона о Национальном банке Украины для получения транша от МВФ.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
транш (272) Євросоюз (5186)


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