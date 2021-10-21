Кабмин объявил конкурс на должность главы Комиссии по азартным играм

Кабинет министров объявил конкурс на должность председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №1280-р от 20 октября обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, конкурс на эту должность объявлен с 22 октября. Среди требований к претендентам – высшее образование уровня не ниже магистра в области публичного управления и администрирования или экономическое или юридическое высшее образование, общий стаж работы – не менее семи лет, в том числе не менее трех лет на руководящих должностях.

Должностной оклад главы КРАИЛ составит 33 600 гривен без учета надбавок, доплат, премий и дополнительных стимулирующих выплат. Новый глава Комиссии назначается на должность сроком на четыре года.

Кабмин также объявил конкурсы на должности членов КРАИЛ.

Как сообщалось, в октябре 2020 года Кабинет министров назначил Ивана Рудого главой Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, а Евгения Гетьмана и Елену Водолажко - членами Комиссии. Эти назначения вызвали волну критики в парламентском комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Назначения депутаты назвали неправомерными, поясняя это заключением контракта на время карантина.

18 ноября Кабмин назначил членами Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Алексея Ботезата и Кристину Дутку-Гефко. 23 декабря Кабинет министров назначил членом Комиссии Татьяну Кириенко.

Перед этим Кабинет министров утвердил порядок отбора состава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, которые будут назначены без конкурса, согласно утвержденной на время карантина процедуре.

При этом законом "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" предусмотрено, что глава и члены Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей назначаются на должности по итогам конкурса.