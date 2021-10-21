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Кабмин объявил конкурс на должность главы Комиссии по азартным играм

Кабмин объявил конкурс на должность главы Комиссии по азартным играм

Кабинет министров объявил конкурс на должность председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №1280-р от 20 октября обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, конкурс на эту должность объявлен с 22 октября. Среди требований к претендентам – высшее образование уровня не ниже магистра в области публичного управления и администрирования или экономическое или юридическое высшее образование, общий стаж работы – не менее семи лет, в том числе не менее трех лет на руководящих должностях.

Должностной оклад главы КРАИЛ составит 33 600 гривен без учета надбавок, доплат, премий и дополнительных стимулирующих выплат. Новый глава Комиссии назначается на должность сроком на четыре года.

Кабмин также объявил конкурсы на должности членов КРАИЛ.

Как сообщалось, в октябре 2020 года Кабинет министров назначил Ивана Рудого главой Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, а Евгения Гетьмана и Елену Водолажко - членами Комиссии. Эти назначения вызвали волну критики в парламентском комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Назначения депутаты назвали неправомерными, поясняя это заключением контракта на время карантина.

18 ноября Кабмин назначил членами Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Алексея Ботезата и Кристину Дутку-Гефко. 23 декабря Кабинет министров назначил членом Комиссии Татьяну Кириенко.

Перед этим Кабинет министров утвердил порядок отбора состава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, которые будут назначены без конкурса, согласно утвержденной на время карантина процедуре.

При этом законом "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" предусмотрено, что глава и члены Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей назначаются на должности по итогам конкурса.

Автор: 

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