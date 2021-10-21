Рада упростит регистрацию новых сортов растений

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в законы "Об охране прав на сорта растений" и "О семенах и посадочном материале".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3680д в первом чтении проголосовали 260 народных депутатов.

Целью законопроекта в пояснительной записке указана является необходимость упростить прохождение экспертизы новых сортов растений и их государственную регистрацию с целью сокращения во времени процесса получения прав на сорт, быстрого введения в оборот и доступа аграриев к новейшим сортам/гибридам, а также либерализации процесса обращения опытных образцов семян и посадочного материала.

Проектом закона предусматривается внести изменения в законы Украины "О семенах и посадочном материале", "Об охране прав на сорта растений".

В том числе законопроектом предлагается существенно уменьшить количество экспертных и регистрационных действий/процедур и отменить большинство сугубо бюрократических текущих документов.

Также планируется установить четкие сроки проведения процедур экспертизы сортов:

до 20 дней – рассмотрение заявки на сорт (включая рассмотрение материалов заявки, установления новизны сорта, приоритета по сорту и экспертизу названия по сорту);

до 30 дней – на государственную регистрацию интеллектуальных прав на сорта растений с оформлением охранных документов (патентов и свидетельств) и внесением сведений о сортах в государственные реестры;

Кроме того, предложено установить предельные сроки получения экспертных заключений заявителями, усовершенствовать и упростить процедуру государственной регистрации сортов гибридного типа – родительских компонентов, усовершенствовать требования и ответственность к экспертным учреждениям.

Также законом предлагается уточнить и существенно дополнить терминологический ряд, который используется в законодательстве об охране прав на сорта растений, с учетом требований директив ЕС и международных правил по охране прав на сорта растений.

При этом предложено внедрить новый институт по процессу экспертизы – эксперт сорта (должностное лицо экспертного учреждения, непосредственно осуществляющее экспертные действия по сорту).

"Таким образом, внедряется международная практика, при которой одно лицо (эксперт сорта) ответственно за прохождение всех стадий экспертиз сорта – от начала рассмотрения заявки до государственной регистрации прав на сорт и несет персональную ответственность за соблюдение требований законодательства", – отмечается в пояснительной записке.

Проектом также предлагается в нормах закона "О семенах и посадочном материале" предоставить право выдачи сертификатов, удостоверяющих сортовые качества семян для категории сертифицированные семена, органам оценки соответствия любой формы собственности.