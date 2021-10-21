Рынок авиатоплива в Украине вырос с начала года на 30%

Баланс украинского рынка авиационного топлива по итогу января-сентября 2021 года вырос на 30%, до 259 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (200 тыс. тонн).

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает enkorr.

Наибольший прирост по авиатопливу наблюдается у Кременчугского НПЗ (ПАО "Укртатнафта"). Так, завод произвел 151 тыс. тонн продукта, или на 44% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

При этом в январе-сентябре 2021 года рыночная доля кременчугского керосина выросла с 52% до 58%.

На импорт по итогу отчетного периода пришлось 42% рынка, или 108,5 тыс. тонн авиатоплива, что на 13,7% больше показателя января-сентября прошлого года (95,4 тыс. тонн).

Поставки авиатоплива из Беларуси по сравнению с девятью месяцами 2020 года выросли почти в пять раз, до 49,5 тыс. тонн, из Литвы - сократились на 18% - до 40,2 тыс. тонн. Морские поставки показали 48-процентное падение - до 18,7 тыс. тонн.

Между тем необходимо отметить, что по сравнению с пиковым "доковидным" 2019 годом рынок сократился на 28%. Так, в январе-сентябре 2019 года он составлял 358 тыс. тонн.

В 2020 году потребление авиатоплива упало вдвое - до 244 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что по итогам января-сентября 2021 года в Украину было импортировано 108,5 тыс. тонн авиатоплива, что на 13,7% больше показателя января-сентября прошлого года (95,4 тыс. тонн).