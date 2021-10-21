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Европейский лоукостер Vueling откроет прямые рейсы из Киева в Париж

Европейский лоукостер Vueling откроет прямые рейсы из Киева в Париж

Испанский лоукостер Vueling с 5 декабря откроет прямые рейсы из Киева в Париж с билетами от 30 евро в одну сторону.

Авиакомпания будет летать между столицам два раза в неделю: в декабре вылеты будут выполняться в разные дни, с января - по вторникам и воскресеньям, передает avianews.com.

Vueling будет использовать аэропорт "Борисполь" в Киеве и "Орли" в Париже. "Орли" наиболее близко расположен к центру французской столицы - всего в 15 км.

Самые дешевые авиабилеты Киев-Париж на рейсы Vueling продаются по тарифу Basic. Он включает перевозку одного места в салоне самолета с габаритами до 40х30х20 см и одного чемодана в багаже. Его размеры не должны превышать 55х40х20 см, а вес - 10 кг.

Расписание рейсов Vueling Париж-Киев-Париж:

  • вылет из Парижа в 06:55, прилет в Киев в 11:05, вторник, воскресенье
  • вылет из Киева в 12:10, прилет в Париж в 14:35, вторник, воскресенье

Запуск рейса Киев-Париж лоукостером Vueling стал возможен после того, как 12 октября Украина и Евросоюз подписали соглашение об открытом небе. В рамках первого этапа имплементации договора авиакомпании ЕС и Украины смогут летать по любым маршрутам между странами неограниченное число раз.

Автор: 

Джерело:  avianews.com
Київ (4707) Париж (47) авіасполучення (2502) лоукост (278)


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А тем временем прихвостень бабы Бени дырехтор МАУ некто Дыхне верещит на всех волнах, что открытое небо - это плохо для Украины, чует, сволочь, что пришёл конец монополии, а, может, и самой МАУ. Подлее, наглее и хамоватее не было компании в Украине. Один генетический код с хозяином.
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21.10.2021 21:36 Відповісти
Скоро в Париж злітати буде дешевше ніж з Борщаги доїхати в Дарницю
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22.10.2021 18:12 Відповісти

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