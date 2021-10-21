Европейский лоукостер Vueling откроет прямые рейсы из Киева в Париж

Испанский лоукостер Vueling с 5 декабря откроет прямые рейсы из Киева в Париж с билетами от 30 евро в одну сторону.

Авиакомпания будет летать между столицам два раза в неделю: в декабре вылеты будут выполняться в разные дни, с января - по вторникам и воскресеньям, передает avianews.com.

Vueling будет использовать аэропорт "Борисполь" в Киеве и "Орли" в Париже. "Орли" наиболее близко расположен к центру французской столицы - всего в 15 км.

Самые дешевые авиабилеты Киев-Париж на рейсы Vueling продаются по тарифу Basic. Он включает перевозку одного места в салоне самолета с габаритами до 40х30х20 см и одного чемодана в багаже. Его размеры не должны превышать 55х40х20 см, а вес - 10 кг.

Расписание рейсов Vueling Париж-Киев-Париж:

вылет из Парижа в 06:55, прилет в Киев в 11:05, вторник, воскресенье

вылет из Киева в 12:10, прилет в Париж в 14:35, вторник, воскресенье

Запуск рейса Киев-Париж лоукостером Vueling стал возможен после того, как 12 октября Украина и Евросоюз подписали соглашение об открытом небе. В рамках первого этапа имплементации договора авиакомпании ЕС и Украины смогут летать по любым маршрутам между странами неограниченное число раз.