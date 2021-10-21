Рада одобрила законопроект о когенерации тепловой и электрической энергии

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №4527 о комбинированном производстве тепловой и электрической энергии (когенерации), зарегистрированный 21 декабря 2020 года по инициативе премьер-министра Дениса Шмыгаля, главы парламентского комитета по ТЭК Андрея Геруса и ряда других народных депутатов.

Соответствующую законодательную инициативу на заседании Рады 21 октября поддержали 282 народных депутата, передает Интерфакс-Украина.

"Целью принятия законопроекта является согласование действующего законодательства Украины с европейскими положениями в сфере развития высокоэффективной когенерации, в частности Директив ЕС. Принятие закона будет способствовать созданию в Украине высокоэффективной когенерации", – отметил в ходе представления законопроекта в Раде первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко.

По его словам, законопроект вводит терминологию в сфере использования высокоэффективной когенерации, дает анализ затрат и выгод ее потенциала для теплогенерирующих объектов больше 200 МВт, устанавливает квалификационные показатели, которым должны в дальнейшем отвечать когенерирующие установки, предоставляет гарантию происхождения тепловой и электрической энергии.

Он также отметил, что принятие закона будет способствовать преобразованию существующих генерирующих установок в высокоэффективные когенерационные, что приведет к более эффективному использованию топлива.

По словам Геруса, со своей стороны представляющего законопроект, деятельность когенерационных установок в соответствии с требованиями закона позволит уменьшить затраты топлива при производстве энергии и снизит себестоимость ее производства.

Законопроект разработан Минэнерго и Госэнергоэффективности. Он вводит новое условие квалификации когенерационных установок, которые должны быть высокоэффективными и обеспечивать за счет комбинированного производства энергии экономию первичной энергии на уровне не менее 10% по сравнению с контрольными значениями эффективности для отдельного производства электрической и тепловой энергии (теплоэлектроцентрали, ТЭЦ).

Ранее условием квалификации когенерационных установок являлся коэффициент 42% в соотношении между объемом произведенной тепловой и электрической энергии и энергией основного и дополнительного топлива.

Для получения конечным потребителем возможности выбирать между энергией, произведенной когенерационными установками, и энергией, полученной за счет других технологий, проект закона предусматривает предоставление потребителю гарантии (в виде электронного документа) происхождения электроэнергии, произведенной на основе согласованной эффективности контрольных значений высокоэффективной когенерационной установки.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, принятие документа должно способствовать перестройке действующих теплогенерирующих объектов в высокоэффективные установки комбинированного производства электрической и тепловой энергии и экономического стимулирования использования высокоэффективных когенерационных установок на предприятиях независимо от формы собственности и отраслевой принадлежности.

Проект закона вводит такие новые термины, как "микрокогенерационная установка", "мелкомасштабная когенерационная установка", "высокоэффективная когенерация", "высокоэффективная когенерационная установка", "гарантия происхождения электрической энергии, произведенной высокоэффективной когенерационной установкой".

Ключевой целью принятия законопроекта является согласование положений действующего законодательства Украины принципам и положениям законодательства ЕС в сфере развития высокоэффективной когенерации, в частности, Директивы 2004/8/ЕС и Директивы 2012/27/ЕС.