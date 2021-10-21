Банкиры спрогнозировали сезонную девальвацию гривни до 27 грн/$
Курс гривни незначительно ослабится в ноябре в пределах 27 грн/$ за счет уплаты квартальных налогов.
Так считают банкиры, опрошенные агентством Интерфакс-Украина.
"Мы ожидаем, что сезонная девальвация проявится не так сильно, как ожидалось ранее, и курс доллара США в ноябре в среднем составит около 26,5 грн/$1", – сообщил агентству главный менеджер по макроэкономическому анализу "Райффайзен Банка" Сергей Колодий.
По его словам, такая динамика обусловлена тем, что гривня продолжает получать мощную поддержку со стороны экспортеров, а импорт товаров и услуг и в дальнейшем будет ограничиваться условиями адаптивного карантина и ухудшением правил пересечения границы. Кроме того, Колодий напомнил, что в середине ноября предложение валюты увеличится вследствие уплаты квартальных налогов.
Его прогноз поддержал аналитик стратегического развития департамента стратегического управления банка "Пивденный" Константин Хведчук, который ожидает колебания гривни в диапазоне 26,0-26,5 грн/$1 в октябре-ноябре.
"С одной стороны, волатильность курса усилится на фоне сезонного роста импорта. Однако спрос на нацвалюту для оплаты квартальных налогов и продажи валютной выручки предприятиями АПК будет поддерживать крепкую гривню", – пояснил Хведчук.
В свою очередь директор департамента риск-менеджмента "Аккордбанка" Николай Войткив ожидает кус на уровне не менее 26,5 грн/$.
"Учитывая совокупность факторов, в частности завершение посевной кампании аграриями (уменьшение продажи валюты), существенный рост цен на энергоносители для прохождения зимнего периода, формирование товарных остатков для предновогодних продаж и тому подобное, в ноябре есть вероятность разворота курса гривни в сторону девальвации", – пояснил Войткив.
Читайте также: Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 8,5% годовых
Вместе с тем глава правления "Юнекс Банка" Иван Свитек ожидает курс в пределах коридора 26,1-26,7 грн/$ в ноябре-декабре текущего года.
"Я не вижу реальных угроз для гривни до конца года. Особенно в свете только что завершившейся миссии МВФ, по итогам которой Украине вскоре может быть предоставлен второй транш финансирования в размере SDR500 млн. Общая макроэкономическая ситуация сейчас выглядит очень благоприятной для гривни", – отметил он.
По словам банкира, с одной стороны, ревальвация не только не противоречит политике инфляционного таргетирования, но и в текущей ситуации оказывает ей поддержку, а с другой – укрепление нацвалюты оказывает слишком сильное негативное влияние на экспортеров.
"В результате краткосрочные выгоды в виде борьбы с инфляцией обернутся потерями для экономики в среднесрочной перспективе. Я думаю, что укрепление гривни следует сдерживать более агрессивно, в том числе и с точки зрения фискальных целей, а также доходов государственного бюджета", – указал Свитек.
Директор департамента казначейских-инвестиционных услуг "Укрэксимбанка" Антон Болдырев ответил, что ожидания относительно курса гривни в ноябре остаются неопределенными за счет влияния значительного количества как внешних, так и внутренних факторов.
По его словам, с одной стороны, вероятно, что положительный вклад в предложение валюты на рынке от экспортеров и государственных компаний продолжит доминировать, к тому же ожидается поступление транша МВФ на $700 млн, а с другой – на курс будет влиять сезонный фактор активизации расходов из госбюджета в конце года и рост импорта.
Он добавил, что поведение иностранных инвесторов также остается труднопрогнозируемым. В текущих условиях выход нерезидентов из ОВГЗ не имеет значительного влияния на валютный рынок, однако приближения сворачивания стимулирующей политики мировыми центральными банками может усилить отток иностранного капитала из Украины, пояснил Болдырев.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль