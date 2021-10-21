Рада ратифицировала договор о финансовом сотрудничестве с Эстонией

Верховная Рада приняла закон "О ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Эстонской Республики о техническом и финансовом сотрудничестве".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №0108 в целом проголосовало 279 народных депутатов.

Целью соглашения указано создание правовых норм и процедур для поддержки и упрощения реализации программ/проектов технической и/или финансовой помощи, которые реализуются в Украине и финансируются полностью или частично за счет Эстонской стороны.

Такая техническая помощь может включать в себя, в частности, передачу ноу-хау, тренинги, консультации, поставку оборудования и материалов, помощь, связанную с внедрением новых технологий, необходимых для успешной реализации программ или проектов.

Финансовая помощь включает в себя, в частности, гранты для финансирования поставок товаров, оборудования и материалов, работ и услуг, необходимых для успешной реализации проектов.

Как сообщалось, указанное межправительственное соглашение было подписано в ноябре 2020 года.