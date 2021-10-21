СБУ разоблачила разворовывание "оборонных" средств на ремонте военной техники

Служба безопасности Украины ликвидировала организованную преступную группу в Днепропетровской области. Злоумышленники наладили механизм хищения бюджетных средств на ремонте военной техники. Выиграв тендер Минобороны на 58 млн грн, злоумышленники ставили бывшие в употреблении детали вместо новых.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

По данным следствия, организаторами "схемы" были местные предприниматели. Они договорились со служащими одного из военных представительств области, что позволило им выиграть тендер на ремонт военной техники. При чем документы на участие были поддельные, так как "предприниматели" не имели ни разрешений, ни помещения, ни материально-технической базы для таких работ.

Общая сумма тендера на ремонт военной автомобильной техники составляла 58 млн грн.

Тендер проходил в сентябре 2021 года, и уже за месяц дельцы успели освоить 30% его средств.

По результатам обысков, проведенных на территории Днепропетровской и Полтавской областей, в том числе и по адресам расположения военных баз, установлено, что злоумышленники в арендованном помещении разбирали бывшую в употреблении технику на детали. Впоследствии их реставрировали и устанавливали на боевую технику под видом новых.

Для "легализации" указанного противоправного механизма заключали фиктивные сделки с подконтрольными субъектами предпринимательской деятельности на якобы поставку новых запчастей.

"Отремонтированную" таким образом технику отправляли в зону проведения ООС.

Сейчас планируется проведение экспертиз и сообщение по их результатам злоумышленникам о подозрении по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств и круга причастных к сделке лиц.