Кабмин расширил доступ к программам льготных кредитов и ипотеки

Кабинет министров принял постановление "О внесении изменений в постановления Кабинета министров от 24 января 2020 года №28 и от 24 января 2020 года №29", направленное на привлечение большего количества участников в государственные программы "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступная ипотека 7%".

Об этом сообщил заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук, передает пресс-служба Минфина.

"Правительство сегодня приняло постановление, направленное на привлечение большего количества участников в государственные программы "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступная ипотека 7%". Постановлением также введена государственная программа финансового лизинга для субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства (ММСП)", – сказал чиновник.

Согласно принятым изменениям, в государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%" добавлены физические лица-предприниматели с годовым доходом до 50 млн грн, которые смогут получить льготные кредиты по ставке 12% годовых до 1 млн грн без залога (кредит может быть обеспечен поручительством).

Также усовершенствована процедура сочетания программы "Доступные кредиты 5-7-9%" с региональными программами поддержки и развития малого бизнеса через сотрудничество Фонда развития предпринимательства с местными госадминистрациями и органами местного самоуправления. Это позволит увеличить объем помощи предприятиям малого и среднего бизнеса за счет объединения средств государственного и местных бюджетов в рамках реализации программы.

В то же время постановлением внесены изменения в порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов, которыми предусмотрено упрощение требований к предмету ипотеки, который приобретается заемщиком:

отменены возрастные ограничения к недвижимому имуществу (кроме объектов недвижимости в областных центрах с численностью населения более 1 млн, которые должны быть приняты в эксплуатацию или реконструированы не ранее чем в течение 10 лет);

увеличен лимит возможного превышения площади предмета ипотеки с 20% на 40% от нормативной площади, которая оплачивается заемщиком самостоятельно.

Принятым постановлением также утвержден Порядок предоставления финансовой государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по договорам финансового лизинга, которым определен механизм предоставления финансовой государственной поддержки ММСП путем частичной компенсации фактических расходов на уплату базового вознаграждения по договорам финансового лизинга до уровня 5% или 7%, или 9% годовых.