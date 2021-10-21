Кабмин расширил доступ к программам льготных кредитов и ипотеки
Кабинет министров принял постановление "О внесении изменений в постановления Кабинета министров от 24 января 2020 года №28 и от 24 января 2020 года №29", направленное на привлечение большего количества участников в государственные программы "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступная ипотека 7%".
Об этом сообщил заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук, передает пресс-служба Минфина.
"Правительство сегодня приняло постановление, направленное на привлечение большего количества участников в государственные программы "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступная ипотека 7%". Постановлением также введена государственная программа финансового лизинга для субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства (ММСП)", – сказал чиновник.
Согласно принятым изменениям, в государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%" добавлены физические лица-предприниматели с годовым доходом до 50 млн грн, которые смогут получить льготные кредиты по ставке 12% годовых до 1 млн грн без залога (кредит может быть обеспечен поручительством).
Также усовершенствована процедура сочетания программы "Доступные кредиты 5-7-9%" с региональными программами поддержки и развития малого бизнеса через сотрудничество Фонда развития предпринимательства с местными госадминистрациями и органами местного самоуправления. Это позволит увеличить объем помощи предприятиям малого и среднего бизнеса за счет объединения средств государственного и местных бюджетов в рамках реализации программы.
В то же время постановлением внесены изменения в порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов, которыми предусмотрено упрощение требований к предмету ипотеки, который приобретается заемщиком:
- отменены возрастные ограничения к недвижимому имуществу (кроме объектов недвижимости в областных центрах с численностью населения более 1 млн, которые должны быть приняты в эксплуатацию или реконструированы не ранее чем в течение 10 лет);
- увеличен лимит возможного превышения площади предмета ипотеки с 20% на 40% от нормативной площади, которая оплачивается заемщиком самостоятельно.
Принятым постановлением также утвержден Порядок предоставления финансовой государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по договорам финансового лизинга, которым определен механизм предоставления финансовой государственной поддержки ММСП путем частичной компенсации фактических расходов на уплату базового вознаграждения по договорам финансового лизинга до уровня 5% или 7%, или 9% годовых.
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Бюджетний комітет Верховної Ради відхилив усі правки щодо фінансування житлових програм для переселенців та учасників АТО/ООС. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив голова Всеукраїнської асоціації переселенців Руслан Калінін, додавши до свого допису копію стенограми засідання комітету.
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https://glavcom.ua/economics/finances/byudzhetniy-komitet-radi-ne-pidtrimav-pridbannya-zhitla-dlya-veteraniv-ta-pereselenciv-dokument-792349.html https://glavcom.ua/economics/finances/byudzhetniy-komitet-radi-ne-pidtrimav-pridbannya-zhitla-dlya-veteraniv-ta-pereselenciv-dokument-792349.html