В аэропорту Днепра начали строить новую взлетно-посадочную полосу. ФОТО

В аэропорту Днепра стартовали работы по возведению взлетно-посадочной полосы, перрона и рулежных дорожек. Их обустраивает международная компания Onur Construction International.

Об этом говорится в сообщении Днепропетровской областной государственной администрации.

После завершения работ аэродром сможет принимать самые большие самолеты, а пассажиропоток вырастет до нескольких миллионов в год.

Взлетно-посадочную полосу строит международная компания Onur Construction International. Работы проводятся за государственный счет по программе президента Украины Владимира Зеленского "Большое строительство".

Новая полоса будет длиной 3200 м и шириной 45 м. На ней установят новейшее светосигнальное и радиотехническое оборудование, что позволит сажать самолеты даже в туман. Сделают и новейшую систему энергопитания, мощное водоотведение и современные очистные сооружения.

"Сейчас идут подготовительные работы к строительству перрона перед терминалом. Снимаем непригодный грунт. На площадке работает почти 40 единиц техники и почти сотня специалистов. Со временем будем наращивать мощности", - рассказал руководитель проекта строительства аэродрома от компании Onur Construction International Джандан Тюмер.

Параллельно частный инвестор - компания DCH - работает над возведением нового терминала. Отмечается, что будет будет три здания пассажирский терминал, VIP-терминал и административно-бытовой комплекс.

После завершения строительства изменится категория аэропорта. Там смогут принимать даже самые большие самолеты. В частности - Boeing 777 и Airbus A330.

Ежегодно аэродром будет наращивать пассажиропоток. Сначала его планируют увеличить в 2,5 раза - до более 1 млн пассажиров в год. Максимально прогнозируют до 4 млн человек.

Компания Onur Construction International построила взлетно-посадочную полосу аэропорта Запорожье и терминал D и перрон аэропорта "Борисполь".









