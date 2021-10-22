"Донбассэнерго" не смог отсудить у "ДТЭК Донецкие электросети" Ахметова 2,2 миллиарда

Хозсуд Донецкой области отказался удовлетворить иск "Донбассэнерго" к "ДТЭК Донецкие электросети" о взыскании 2,22 млрд грн.

Об этом сообщил Finbalance.

Согласно судебным материалам, по оценкам "Донбассэнерго", в период с мая 2015 году до февраля 2017 года "ДТЭК Донецкие электросети" получил электроэнергию на сумму 2,33 млрд грн, из которых оплачено 106,85 млн грн. Остаток в размере 2,22 млрд грн "Донбассэнерго" считает долгом "ДТЭК Донецкие электросети".

Однако, как констатировал суд, экспертиза установила, что общая сумма поступлений от потребителей с ОРДЛО на счета "ДТЭК Высоковольтные сети" составила 363 млн грн.

"Таким образом, ответчик, даже при условии стопроцентного перечисления полученных от потребителей средств истцу, не имел объективной возможности провести полную оплату за отпущенную электрическую энергию в определенном истцом объеме", – говорится в решении суда.

Кроме того, суд подчеркнул, что "лишен возможности точно установить объем" проданной истцом электроэнергии.

ЧАО "Энергоинвест Холдинг" принадлежит 60,86% акций "Донбассэнерго", еще 25% акций генкомпании принадлежит государству. В настоящее время контроль над компанией принадлежит нардепу Максиму Ефимову (группа "Доверие").

"Донбассэнерго" владеет Старобешевской (расположена на оккупированной территории) и Славянской ТЭС суммарной установленной мощностью 2880 МВт, в том числе мощность СлТЭС составляет 880 МВт. В марте 2017 года генкомпания заявила о потере контроля над работой Старобешевской ТЭС, а также части структурных единиц, расположенных на временно неподконтрольной территории.

100% компании ДТЭК принадлежит SCM Limited. Конечным бенефициаром ДТЭК является Ринат Ахметов.