МВД запустило еще 17 камер автофиксации нарушений правил дорожного движения
С 22 октября на автодорогах Львова, Винницы, Харькова, а также Донецкой и Харьковской областей заработали еще 17 приборов фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение правил дорожного движения в автоматическом режиме.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Камеры будут расположены в следующих местах:
Львов:
- ул. Стрыйская, 35, в сторону ул. Чмолы (50 км/ч);
- ул. Сиховская, 16-А, в сторону ул. Зеленой (50 км/ч);
Винница:
- ул. Келецкая, 30, в сторону ул. Пирогова (50 км/ч);
- ул. Киевская, 65, в сторону ул. Зулинского (50 км/ч);
- ул. Киевская, 126, в сторону ул. Гонты (50 км/ч);
- просп. Юности, 46, в сторону ул. Келецкой (50 км/ч);
Харьков:
- ул. Героев Труда, 2/48, камера направлена в сторону ул. Колпака (ограничение скорости 50 км/ч);
Харьковская область:
- на 468 км+745 М-03, в сторону Полтавы (50 км/ч);
- на 517 км+233 М-03, в сторону Харькова (50 км/ч);
- на 622 км+984 М-03, в сторону Харькова (50 км/ч);
- на 624 км+043 М-03, в сторону Славянска (50 км/ч);
- на 15 км+381 М-18, в сторону Харькова (50 км/ч);
- на 16 км+622 М-18, в сторону Харькова (90 км/ч);
- на 19 км+285 М-18, в сторону Харькова (50 км/ч);
- на 19 км+426 М-18, в сторону Мерефы (50 км/ч);
- на 1 км+118 Р-46, в сторону Харькова (50 км/ч);
Донецкая область:
- на 676 км+102 Н-08, в сторону села Кальчиновка (50 км/ч).
Всего на дорогах функционирует 218 комплексов автофиксации.
Джерело: МВД
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