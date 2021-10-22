МВД запустило еще 17 камер автофиксации нарушений правил дорожного движения

С 22 октября на автодорогах Львова, Винницы, Харькова, а также Донецкой и Харьковской областей заработали еще 17 приборов фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение правил дорожного движения в автоматическом режиме.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Камеры будут расположены в следующих местах:

Львов:

ул. Стрыйская, 35, в сторону ул. Чмолы (50 км/ч);

ул. Сиховская, 16-А, в сторону ул. Зеленой (50 км/ч);

Винница:

ул. Келецкая, 30, в сторону ул. Пирогова (50 км/ч);

ул. Киевская, 65, в сторону ул. Зулинского (50 км/ч);

ул. Киевская, 126, в сторону ул. Гонты (50 км/ч);

просп. Юности, 46, в сторону ул. Келецкой (50 км/ч);

Харьков:

ул. Героев Труда, 2/48, камера направлена в сторону ул. Колпака (ограничение скорости 50 км/ч);

Харьковская область:

на 468 км+745 М-03, в сторону Полтавы (50 км/ч);

на 517 км+233 М-03, в сторону Харькова (50 км/ч);

на 622 км+984 М-03, в сторону Харькова (50 км/ч);

на 624 км+043 М-03, в сторону Славянска (50 км/ч);

на 15 км+381 М-18, в сторону Харькова (50 км/ч);

на 16 км+622 М-18, в сторону Харькова (90 км/ч);

на 19 км+285 М-18, в сторону Харькова (50 км/ч);

на 19 км+426 М-18, в сторону Мерефы (50 км/ч);

на 1 км+118 Р-46, в сторону Харькова (50 км/ч);

Донецкая область:

на 676 км+102 Н-08, в сторону села Кальчиновка (50 км/ч).

Всего на дорогах функционирует 218 комплексов автофиксации.