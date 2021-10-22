СБУ в Одессе разоблачила международный канал контрабанды сигарет в страны ЕС

Служба безопасности в Одессе ликвидировала международный транзитный канал нелегальных поставок оптовых партий табачных изделий в Евросоюз.

Как сообщает пресс-центр СБУ, стоимость изъятого товара составляет около 13 млн грн.

По предварительной информации, дельцы планировали использовать часть миллионной "прибыли" для финансирования боевиков так называемых "Л/ДНР".



Также проверяется причастность лиц из санкционного списка СНБО.

Установлено, что участники незаконного бизнеса планировали наладить транзитный канал переправки сигарет вне таможенного контроля через Украину в ЕС.



"Сотрудники СБУ обнаружили на территории Одесского морского торгового порта контейнер контрабандистов. Во время его осмотра обнаружена крупная партия сигарет без соответствующих товаросопроводительных документов о происхождении и качестве товара", – говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.