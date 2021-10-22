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СБУ в Одессе разоблачила международный канал контрабанды сигарет в страны ЕС

СБУ в Одессе разоблачила международный канал контрабанды сигарет в страны ЕС

Служба безопасности в Одессе ликвидировала международный транзитный канал нелегальных поставок оптовых партий табачных изделий в Евросоюз.

Как сообщает пресс-центр СБУ, стоимость изъятого товара составляет около 13 млн грн.

По предварительной информации, дельцы планировали использовать часть миллионной "прибыли" для финансирования боевиков так называемых "Л/ДНР".

Также проверяется причастность лиц из санкционного списка СНБО.

Установлено, что участники незаконного бизнеса планировали наладить транзитный канал переправки сигарет вне таможенного контроля через Украину в ЕС.

"Сотрудники СБУ обнаружили на территории Одесского морского торгового порта контейнер контрабандистов. Во время его осмотра обнаружена крупная партия сигарет без соответствующих товаросопроводительных документов о происхождении и качестве товара", – говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

Автор: 

Джерело:  СБУ
контрабанда (247) СБУ (1547) цигарки (360)


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28.01.2024 12:48 Відповісти

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