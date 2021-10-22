СБУ в Одессе разоблачила международный канал контрабанды сигарет в страны ЕС
Служба безопасности в Одессе ликвидировала международный транзитный канал нелегальных поставок оптовых партий табачных изделий в Евросоюз.
Как сообщает пресс-центр СБУ, стоимость изъятого товара составляет около 13 млн грн.
По предварительной информации, дельцы планировали использовать часть миллионной "прибыли" для финансирования боевиков так называемых "Л/ДНР".
Также проверяется причастность лиц из санкционного списка СНБО.
Установлено, что участники незаконного бизнеса планировали наладить транзитный канал переправки сигарет вне таможенного контроля через Украину в ЕС.
"Сотрудники СБУ обнаружили на территории Одесского морского торгового порта контейнер контрабандистов. Во время его осмотра обнаружена крупная партия сигарет без соответствующих товаросопроводительных документов о происхождении и качестве товара", – говорится в сообщении.
Досудебное расследование продолжается.
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