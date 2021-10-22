Украинцы продали более 80 тысяч гектаров земли с начала работы рынка

С начала запуска рынка земли 1 июля и по состоянию на 22 октября уже зарегистрировано 32 794 земельные сделки.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Кроме того, отмечается, что заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру подали 5 173 нотариуса. Всего заявлений – 5 806, из которых согласовано 5 125, в очереди на рассмотрение – 13, отказ получили – 668.

Согласно данным ведомства, общая площадь земельных участков, по которым зарегистрированы сделки, составляет 81 732 га.

Напомним, 1 июля в Украине официально стартовал рынок земли. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю смогут только граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.