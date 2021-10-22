Метинвест инвестирует $80 млн в наращивание добычи железной руды на ЗЖРК

Группа Метинвест построит Южный вентиляционный ствол №2 на Запорожском железорудном комбинате (ЗЖРК). Стоимость реализации проекта составит $81,6 млн.

Об этом сообщает пресс-служба Метинвеста.

Отмечается, что в долгосрочной перспективе реализация проекта позволит ЗЖРК освоить месторождение богатых железных руд.

После завершения строительства венствола существенно возрастут объемы добычи руды – с 0,5 млн тонн до 2 млн тонн. Также это даст рабочие места для более 1,5 тыс. человек и увеличит налоговые отчисления в бюджеты всех уровней.

Юрий Рыженков, гендиректор группы "Метинвест" (акционер ЗЖРК), отметил, что компания верит в украинскую экономику, поэтому инвестирует в укрепление позиций отечественного производителя.

"В долгосрочной перспективе реализация стратегического проекта с высоким экспортным потенциалом позволит ЗЖРК освоить месторождение богатых железных руд, а значит, гарантировать занятость тысяч горняков, создать рабочие места в смежных отраслях, нарастить отчисления в бюджеты всех уровней и обеспечить устойчивое развитие региона", - подчеркнул Рыженков.

Гендиректор компании "Минерфин" (соакционер ЗЖРК) Ян Модер напомнил, что 25 лет назад его компания стала акционером Запорожского железорудного комбината.

"С того времени инвестиции в модернизацию производства и внедрение инновационных технологий, содействие стабильной работе и развитию ЗЖРК является стратегической целью "Минерфин"... Уверен, что и в дальнейшем наша совместная работа будет способствовать процветанию ЗЖРК и благосостоянию его работников", - подытожил он.

Запорожский железорудный комбинат – одно из крупнейших предприятий горно-металлургического комплекса по подземной добыче руды. Оно обеспечивает работой почти 5 тысяч горняков. В 2020 году комбинат направил в бюджеты всех уровней более 1,1 млрд грн.