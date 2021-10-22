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Чиновника КГГА подозревают в хищении 7,5 миллиона при закупке лекарств

Чиновника КГГА подозревают в хищении 7,5 миллиона при закупке лекарств

Под руководством Подольской окружной прокуратуры города Киева о подозрении сообщено заместителю директора Департамента здравоохранения исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) – начальнику управления лечебно-профилактической работы по факту служебной халатности во время закупки лекарств для лечения онкологических больных.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, Департаментом здравоохранения по результатам проведения процедуры закупки в ноябре 2020 года заключен договор на поставку лекарственных средств для лечения онкологических больных и в дальнейшем осуществлена их закупка.

Однако, согласно заключению комплексной судебной товароведческой и судебной экономической экспертизы, вследствие закупки лекарств по завышенным ценам территориальной общине города Киева нанесено более 7,5 млн грн убытков.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.

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Джерело:  Офис генпрокурора
КМДА (865) ліки (582) крадіжка (113) Офіс Генпрокурора (458)


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