Аграрии собрали 56 миллионов тонн зерна нового урожая, – Минагрополитики

Украинские аграрии с начала уборочной кампании по состоянию на 22 октября собрали 56,3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 12,2 млн га при урожайности 46,2 ц/га.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Отмечается, что лидерами по намолоту зерна являются Одесская область, которая намолотила около 4,5 млн тонн зерна, Харьковская – 4,4 млн тонн, Днепропетровская – 4,3 млн тонн, а по урожайности – Хмельницкая с показателем 61,1 ц/га.

Кроме того, кукурузу убрали с площади 1,7 млн га (по Украине 32%), намолотили около 11,2 млн тонн при урожайности 63,4 ц/га. Самую большую урожайность зафиксировали на Хмельнитчине – 110,6 ц/га.

Сбор гречки находится уже на финишной прямой. Ее намолотили 106,7 тыс. тонн при урожайности 13,6 ц/га, а аграрии 15 областей уже завершили ее сбор.

Также почти завершили сбор проса, его собрали с площади 76,3 тыс. га (98%), намолочено 179 тыс. тонн, при урожайности 23,4 ц/га.

Аграрии 16 областей копают сахарную свеклу, которая убрана на 134 тыс. га (59%). Уже собрали 6,2 млн тонн при урожайности 465,2 ц/га

Подсолнечник уже собран с 5,4 млн га (по Украине 83%) при урожайности 23,6 ц/га, намолочено 12,7 млн тонн семечек. Кроме того, Закарпатье, Ривненщина и Херсонщина уже завершили его сбор.

Также аграрии уже убрали сою с 1 млн га при урожайности 26 ц/га.

Напомним, в 2020 году было собрано 83,8 млн тонн основных сельскохозяйственных культур с площади 24,1 млн га. В частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 65,4 млн тонн с площади 15,3 млн га.