Департамент лицензирования Нацбанка возглавил Федоренко

По результатам открытого конкурса Департамент лицензирования Национального банка с 22 октября возглавил Михаил Федоренко.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что к сфере его компетенции будет принадлежать обеспечение реализации функций Нацбанка в сфере регистрации и лицензирования банков и небанковских финансовых учреждений.

В частности, департамент занимается согласованием статутов банков и изменений в них, лицензированием банковской деятельности, совершением согласительных действий относительно руководителей и собственников банков, оценкой структуры собственности, ведением Государственного реестра банков.

Также департамент занимается выдачей небанковским финучреждениям лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, лицензий на перевод денег в национальной валюте без открытия счетов, на валютные операции и так далее.

Кроме того, в компетенцию департамента входит выдача юрлицам лицензий на предоставление банкам услуг по инкассации и утверждение на совершение операций по обработке и хранению наличности.

Также департамент осуществляет согласовательные и регистрационные действий в отношении участников платежного рынка, ведет Реестр платежных систем, систем расчетов, участников этих систем и операторов услуг платежной инфраструктуры. В то же время, осуществляет предварительную квалификацию лиц, которые могут участвовать в выводе неплатежеспособных банков с рынка.

Отмечается, что Департамент лицензирования входит в блок "Пруденциального надзора", который подчиняется заместителю главы Нацбанка Ярославу Матузке по вертикали подчинения.



В Нацбанке сообщили, что Михаил Федоренко с февраля 2021 возглавлял управление правового обеспечения регистрации и лицензирования Юридического департамента Национального банка.



Более 15 лет Федоренко работал в юридической сфере, имеет опыт руководящей работы и управления командами по юридическому консультированию в комплексных проектах. В частности, работал в Государственной налоговой службе, юрисконсультом, адвокатом, исполнительным директором и руководителем практики в ведущих юридических фирмах Украины.



