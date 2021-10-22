МВД заказало комбинату "Украина" бланков для техпаспортов на 270 миллионов

Главный сервисный центр Министерства внутренних дел 20 октября заключил договор с ГП "Полиграфичный комбинат "Украина" на изготовление бланков документов на пластиковой основе на 273 млн грн.

Об этом говорится в системе "Прозорро", передают "Наші гроші".

Отмечается, что к концу 2021 года должны поставить 2,5 тыс. комплектов для изготовления 350 бланков свидетельств о регистрации транспортного средства (техпаспорт) по 109 200 грн. Комплект включает в себя 350 пластиковых карт, один рулон цветной красящей ленты и два рулона специальной защитной пленки. Таким образом, заказали 1,05 млн бланков по 312 грн.

Это бланки техпаспорта нового образца – с бесконтактным электроннымносителем и другими защитными элементами согласно постановлению Кабмина от 16 сентября 2020 года.