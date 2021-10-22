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Экспорт зерновых нового урожая превысил прошлогодний показатель на 18%

Экспорт зерновых нового урожая превысил прошлогодний показатель на 18%

Украина с начала 2021/2022 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 22 октября экспортировала 17,46 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 18% или 2,6 млн тонн больше, чем годом ранее.

Об этом свидетельствуют данные Министерства аграрной политики и продовольствия.

Как сообщается, уже экспортировано 11,3 млн тонн пшеницы, 1,7 млн тонн кукурузы, 4,1 млн тонн ячменя, 40,2 тыс. тонн муки.

В 2020/2021МГ экспорт пшеницы составил 16,64 млн тонн, кукурузы – 23,08 млн тонн, ячменя – 4,23 млн тонн, муки – 0,13 млн тонн.

По данным Минагрополитики, Украина в 2019/2020 МГ экспортировала 56,72 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

В 2020 году было собрано 83,8 млн тонн основных сельскохозяйственных культур с площади 24,1 млн га. В частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 65,4 млн тонн с площади 15,3 млн га. 

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Джерело:  Минагрополитики
зерно (1879) Мінагрополітики (1377) урожай (524) зернові (1156)


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22.10.2021 13:11 Відповісти

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