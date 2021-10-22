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Нацбанк оштрафовал кредитный союз за несоблюдение законодательства о защите прав потребителей

Нацбанк оштрафовал кредитный союз за несоблюдение законодательства о защите прав потребителей

Национальный банк применил меру воздействия по отношению к кредитному союзу "Зараз" в связи с нарушением требований законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Речь идет о невыполнении требований Закона Украины "О потребительском кредитовании", установленных статьями 9,12,16,19 этого Закона, которое основывается на безосновательном утверждении кредитного союза "Зараз", что кредиты, которые предоставляются кредитным союзом физлицам, не являются потребительскими", – говорится в сообщении.

Таким образом, Нацбанк применил меру воздействия в виде штрафа за несоблюдение требований к договору о потребительском кредите в размере 85 тыс. грн.

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Джерело:  Нацбанк
НБУ (9346) кредитні спілки (119) штраф (1120)


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