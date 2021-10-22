"Укрзализныця" предупредила о задержках пассажирских поездов в связи с ремонтом путей

В связи с проведением путевых работ на участке Мироновка – Им. Т. Шевченко (Смела) возможны задержки некоторых пассажирских поездов.

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныця", все работы планируют завершить до 29 октября.

В частности, поезда могут приезжать с задержкой от 5 минут до 1,5 часа на станции Мироновка, Пятихатки-Стык., Тимковое, Бурты и Херсон.

Кроме того, 25-27 октября в связи с проведением ремонтных работ на станции Козятин-1 поезда будут курсировать с задержками от 25 минут до часа по станциям Здолбунов, Мироновка, Подволочиск, Вапнярка, Ворожба и Гребенка.

Также на период проведения указанных ремонтных работ позднее на 30 минут будут прибывать на станцию Киев-Пассажирский поезда № 748 Львов-Киев, № 764 Одесса-Киев, № 716 Перемышль-Киев. Также на 20-25 минут опаздывать на станцию Львов будут поезда № 747 Киев-Львов и № 715 Киев-Перемышль.