СБУ раскрыла схему незаконной переправки украинских запчастей для российских истребителей

Контрразведка Службы безопасности разоблачила масштабную схему теневого производства, хищения и переправки в РФ комплектующих для российской боевой авиации.

Как сообщает пресс-центр СБУ, военную продукцию злоумышленники похищали в процессе производства, – на одном из оборонных госпредприятий в Харьковской области.

"По заказу представителей РФ, участники схемы нелегально поставляли им запчасти для авиадвигателей российских боевых самолетов. Среди них – истребители МиГ-29, Су-27 и Су-30, а также ударные вертолеты Ми-24 и транспортно-боевые вертолеты Ми-35. Для незаконной переправки комплектующих через таможенную границу, дельцы вносили ложные сведения в товарно-сопроводительную документацию", – говорится в сообщении

Выяснилось, что схему нелегального экспорта организовали чиновники украинского госпредприятия и руководители аффилированных коммерческих структур. Для незаконного сбыта военной продукции за рубеж, дельцы наладили контакты с представителями военно-промышленных комплексов РФ и одной из стран Восточной Азии.

Во время обысков на производстве и по адресам проживания злоумышленников правоохранители обнаружили: большое количество авиационных запчастей, подготовленных к переправке, а также черновую бухгалтерию и электронные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность.

Решается вопрос о сообщении организаторам и участникам преступной схемы о подозрении в совершении правонарушений по: ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю),

ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.