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Сети АЗС продолжили повышать цены на бензин и дизтопливо

Сети АЗС продолжили повышать цены на бензин и дизтопливо

Розничные сети АЗС, работающие в эконом- и среднем сегментах, в период с 21 по 22 октября повысили стоимость топлива в пределах 15-80 копеек за литр.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, на станциях UPG все виды топлива подорожали на 50 копеек. Так, цена на А-95 увеличилась до 32,10 грн/л, на А-92 – до 31,40 грн/л, на дизтопливо – до 29,40 грн/л.

В сети KLO цены на бензины выросли на 10 копеек: бензин марки А-95 подорожал до 32,19 грн/л, А-92 – до 28,27 грн/л. При этом ДТ подорожало на 20 копеек – до 30,79 грн/л.

Такие сети как SUNOIL, "Татнефть-АЗС-Украина", Овис, Chipo и др. повысили цены в пределах 15-80 копеек за литр.

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Джерело:  еnkorr
АЗС (1594) бензин (1110) ціни (3531) дизпаливо (1285)


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А шо ж так?Как бы и доллар всё ниже и ниже,жизнь всё лучше,спрос на топливо падает,ведь основной урожай уже выкосили-откопали-и тут на тебе.
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22.10.2021 15:03 Відповісти
Так ужо договорились с Бубочкой - заносят Ермаку и Татарову для "любимого президента Вовы", а те Бубочке рассказывают, что народ Украины за время правления мудрого Вовы стал настолько богатый, что САМ требует поднимать цены на хлеб, мясо, бензин, комуналку и электроэнергию!
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22.10.2021 17:53 Відповісти
Аааа...Ну тогда всё хорошо.Можно дальше повышать.Теперь хоть спать спокойно буду.
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23.10.2021 00:16 Відповісти
а що ж таке?
здається навесні зеленське бадьоро рапортувало, що вони встановили держрегулювання цін на пальне, що вони побороли зростання цих самих цін й всі його прищелепкуваті прихильники радо плескали в долоні та верещали про "зеленське-молодець".
тільки от ціни невпинно зростали, де більше, де менше.
що, падли, сталося? може популізм та сцяння в очі це не те, що реально впливає на економіку, безпеку та соціальні стандарти держави?
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23.10.2021 10:41 Відповісти

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