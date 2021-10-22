Сети АЗС продолжили повышать цены на бензин и дизтопливо
Розничные сети АЗС, работающие в эконом- и среднем сегментах, в период с 21 по 22 октября повысили стоимость топлива в пределах 15-80 копеек за литр.
Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".
В частности, на станциях UPG все виды топлива подорожали на 50 копеек. Так, цена на А-95 увеличилась до 32,10 грн/л, на А-92 – до 31,40 грн/л, на дизтопливо – до 29,40 грн/л.
В сети KLO цены на бензины выросли на 10 копеек: бензин марки А-95 подорожал до 32,19 грн/л, А-92 – до 28,27 грн/л. При этом ДТ подорожало на 20 копеек – до 30,79 грн/л.
Такие сети как SUNOIL, "Татнефть-АЗС-Украина", Овис, Chipo и др. повысили цены в пределах 15-80 копеек за литр.
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здається навесні зеленське бадьоро рапортувало, що вони встановили держрегулювання цін на пальне, що вони побороли зростання цих самих цін й всі його прищелепкуваті прихильники радо плескали в долоні та верещали про "зеленське-молодець".
тільки от ціни невпинно зростали, де більше, де менше.
що, падли, сталося? може популізм та сцяння в очі це не те, що реально впливає на економіку, безпеку та соціальні стандарти держави?