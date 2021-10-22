Сети АЗС продолжили повышать цены на бензин и дизтопливо

Розничные сети АЗС, работающие в эконом- и среднем сегментах, в период с 21 по 22 октября повысили стоимость топлива в пределах 15-80 копеек за литр.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, на станциях UPG все виды топлива подорожали на 50 копеек. Так, цена на А-95 увеличилась до 32,10 грн/л, на А-92 – до 31,40 грн/л, на дизтопливо – до 29,40 грн/л.

В сети KLO цены на бензины выросли на 10 копеек: бензин марки А-95 подорожал до 32,19 грн/л, А-92 – до 28,27 грн/л. При этом ДТ подорожало на 20 копеек – до 30,79 грн/л.

Такие сети как SUNOIL, "Татнефть-АЗС-Украина", Овис, Chipo и др. повысили цены в пределах 15-80 копеек за литр.