Рост розничного товарооборота в сентябре замедлился до 6%, – Госстат

Товарооборот розничной торговли Украины в сентябре 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года в сопоставимых ценах вырос на 5,9%, тогда как в августе рост составил 9,6%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, в сентябре по сравнению с августом 2021 года розничный товарооборот сократился на 4%.

В январе-сентябре 2021 года по сравнению с январем-сентябрем 2020 года оборот розничной торговли возрос на 12,2%, составив в номинальном выражении 1,03 трлн грн

Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий (юрлиц и физлиц-предпринимателей) за девять месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года зафиксирован в Черновицкой (+28,1%), Тернопольской (на 26,2%), Закарпатской (+22,6%), Львовской (+20,1%), Винницкой (+18,9%), Полтавской (+17,1%), Житомирской (+15,2%), Ривненской и Хмельницкой (+14,9%), Ивано-Франковской (+14,6%), Черниговской (+12,6%), Одесской (+12,4%), Киевской (+12,3%) областях.

По данным статведомства, лидерами по абсолютным показателям объема розничного товарооборота за девять месяцев 2021 года стали: город Киев (199,31 млрд грн), Днепропетровская (95,18 млрд грн), Киевская (86,05 млрд грн), Одесская (77,29 млрд грн), Харьковская (69,85 млрд грн) и Львовская (63,94 млрд грн) области.

Госстат уточняет, что товарооборот предприятий розничной торговли (юрлиц) в сентябре 2021 года по сравнению с сентябрем 2020 года увеличился на 6,9%, к августу 2021 года - сократился на 3,7%, составив 88,323 млрд грн.

При этом в январе-сентябре текущего года розничный товарооборот предприятий вырос на 12,3% (относительно января-сентября минувшего года) - до 746,87 млрд грн.

Оптовый товарооборот предприятий (юрлиц) в январе-сентябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года сократился на 8,4% и составил 2,34 трлн грн.

Госстат напоминает, что данные приведены без учета временно оккупированных территорий АР Крым, Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.