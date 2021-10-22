Промышленное производство за сентябрь сократилось на 0,7%, – Госстат

Промышленное производство в Украине в сентябре 2021 года сократилось на 0,7% по сравнению с сентябрем 2020 года, тогда как в августе его рост составлял 0,6%, июле – 0,2%, в июне – 1,1%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

С коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в сентябре 2021 года к сентябрю 2020 года снизилось на 0,9% против 0,2% в августе, 0,9% в июле и 0,7% в июне.

Госстат указывает, что по сравнению с августом этого года промышленное производство в стране выросло на 2,9%, а с учетом сезонной корректировки – сократилось на 1,8%.

В перерабатывающей промышленности в сентябре 2021 гда к сентябрю 2020 года производство сократилось на 1,1%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 2,4%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – возросло на 1%.

В целом за девять месяцев текущего года промпроизводство в Украине возросло на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, в том числе в перерабатывающей промышленности – на 1,6%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 1,2%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 1,2%.

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2020 году упало на 5,2% после сокращения на 0,5% годом ранее.

Ранее сообщалось, что цены производителей промышленной продукции Украины в сентябре 2021 года выросли на 0,7%, тогда как в августе на 5,4%, июле – на 2,6%, июне – на 2,4%. В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) цены в промышленности по итогам сентября возросли на 45,1%, по итогам августа на 46,5%, июля – на 42,2%, июня – на 39,1%.