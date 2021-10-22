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Новини
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ДТЭК Ахметова законтрактовал дополнительную партию угля из США

ДТЭК Ахметова законтрактовал дополнительную партию угля из США

Компания ДТЭК подписала контракт с международным трейдером HC Trading на поставку дополнительно 60 тыс. т угля из США в ноябре текущего года.

Об этом говорится в сообщении компании "ДТЭК Энерго" на ее официальной странице в Facebook.

"ДТЭК и международная компания HC Trading договорились о поставке дополнительной партии американского угля, объемом 60 тыс. т. Ожидается, что поставка прибудет в Украину в середине ноября", - говорится в сообщении компании.

Всего в ноябре ДТЭК ожидается суммарно 2 партии угля из США общим объемом 135 тыс. т.

В целом, законтрактованный компанией ДТЭК объем угля из США достиг 285 тыс. т.

Ранее ДТЭК сообщил о контрактовании около 0,5 млн тонн угля, в т.ч. из Польши – 320 тыс. тонн, США – 150 тыс. тонн. Объемы поставок угля из РФ и Казахстана компания пока не разглашала.

По состоянию на 21 октября компания получила 278 тыс. т импортного угля.

По оценкам советника премьер-министра Юрия Бойко, ТЭС не выйдут на плановые показатели запасов угля в текущем осенне-зимнем периоде. Но ситуация на ТЭС "ДТЭК Энерго", а также решения по стабилизации финансового состояния ПАО "Центрэнерго" позволяют говорить о возможности прохождения ими ОЗП в штатном режиме.

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Топ коментарі
+1
Бедный Ахметов ….
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22.10.2021 15:56
+1
DDU
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22.10.2021 16:16
+1
Ну та, которая теперь DDP. Но это не точно!
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22.10.2021 16:18
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Бедный Ахметов ….
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22.10.2021 15:56 Відповісти
и що, це вже тариф аляска+ называется?
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22.10.2021 16:08 Відповісти
Его привезут в Черноморск за одну цену, а одобряющим Роттердам + налогоплательщикам посчитают. как будто его выгрузили с судна в Роттердаме, а потом через всю Европу шпарили по ж/д до Киева. А Стоимость СИФ Роттердам и СИФ Черноморск почти не различается.
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22.10.2021 16:12 Відповісти
Ну, а цена СИФ или ФОБ ?
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22.10.2021 16:08 Відповісти
DDU
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22.10.2021 16:16 Відповісти
Ну та, которая теперь DDP. Но это не точно!
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22.10.2021 16:18 Відповісти
И DDU и DDP проканают. Сколько цена за тонну ?
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22.10.2021 16:25 Відповісти
В 2018 г. Украина покупала уголь РФ по $ 104 за тонну и уголь США по $ 174 за тонну. На ТЭС Ахметова этот уголь сжигается с КПД 23,4% 85 лет назад КПД ТЭС был выше.
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22.10.2021 16:39 Відповісти
https://biz.censor.net/ru/comments/locate/3292173/0192141d-75af-73b2-afb1-38a63dbde157 - ссылка на коммент под статьёй: Угля на государственных ТЭС осталось на 15 дней работы, - Гройсман . 05.10.21 13:05

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22.10.2021 16:46 Відповісти
Уголь из ЮАР был с доставкой в Черноморск $110 за тонну, а прекратились из-за требования украинскими чиновниками отката.
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22.10.2021 17:55 Відповісти
Закантрактовал сам у себя. Это подвиг.
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22.10.2021 18:10 Відповісти

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