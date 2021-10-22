ДТЭК Ахметова законтрактовал дополнительную партию угля из США

Компания ДТЭК подписала контракт с международным трейдером HC Trading на поставку дополнительно 60 тыс. т угля из США в ноябре текущего года.

Об этом говорится в сообщении компании "ДТЭК Энерго" на ее официальной странице в Facebook.

"ДТЭК и международная компания HC Trading договорились о поставке дополнительной партии американского угля, объемом 60 тыс. т. Ожидается, что поставка прибудет в Украину в середине ноября", - говорится в сообщении компании.

Всего в ноябре ДТЭК ожидается суммарно 2 партии угля из США общим объемом 135 тыс. т.

В целом, законтрактованный компанией ДТЭК объем угля из США достиг 285 тыс. т.

Ранее ДТЭК сообщил о контрактовании около 0,5 млн тонн угля, в т.ч. из Польши – 320 тыс. тонн, США – 150 тыс. тонн. Объемы поставок угля из РФ и Казахстана компания пока не разглашала.

По состоянию на 21 октября компания получила 278 тыс. т импортного угля.

По оценкам советника премьер-министра Юрия Бойко, ТЭС не выйдут на плановые показатели запасов угля в текущем осенне-зимнем периоде. Но ситуация на ТЭС "ДТЭК Энерго", а также решения по стабилизации финансового состояния ПАО "Центрэнерго" позволяют говорить о возможности прохождения ими ОЗП в штатном режиме.