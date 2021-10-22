Киевская полиция разоблачила выдачу COVID-сертификатов без прохождения ПЦР-тестирования

Киевские правоохранители пресекли противоправную деятельность работников лаборатории, которые выдавали COVID-сертификаты без сдачи анализов.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции.

Как сообщается, организовал преступный бизнес врач, который подыскивал клиентов сам или с помощью посредников. Также помогали ему три медсестры, которые вносили ложные данные в базу и печатали готовые документы. Ежедневно услугами сообщников могли воспользоваться 3-5 клиентов, заплатив от 725 до 1800 грн. Во время обысков полицейские изъяли сертификаты, готовые к выдаче, деньги, компьютерную технику, которые приобщили к материалам уголовного производства.

"В поисках желающих получить сертификат без прохождения ПЦР-тестирование медику помогали двое посредников, а далее от этого зависела цена услуги – от 725 до 1800 грн за сертификат. Ложные данные об отсутствии у клиента коронавирусной инфекции в соответствующую базу данных вносили медсестры, которые в дальнейшем печатали готовый документ и получали за это деньги. В день за этой услугой обращались от 3 до 5 человек", – рассказал заместитель начальника, начальник следственного управления столичного главка Дмитрий Шумейко

В ходе досудебного расследования, начатого по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество, сотрудники полиции провели обыски в автомобилях, по месту работы и проживания фигурантов, откуда изъяли десятки бланков COVID-сертификатов, деньги, компьютерную технику, подтверждающие преступную деятельность.

"Нарушителям грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. После проведения необходимых следственных действий возможна дополнительная квалификация события. Досудебное расследование продолжается", – добавил Шумейко.