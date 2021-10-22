СБУ разоблачила схему многомиллионных денежных переводов в оккупированный Крым

Служба безопасности Украины разоблачила противоправный небанковский механизм денежных переводов. Его "офис "находился в Киеве, а главной специализацией был " теневой" перевод средств с/на временно оккупированную территорию АР Крым. Через руки злоумышленников прошли миллионы долларов США.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

По данным следствия, организаторами схемы была группа лиц из Киева и АР Крым. Они использовали запрещенные в Украине платежные системы (WebMoney, Qiwi, "Мир"), что позволяло избегать налогообложения и оставаться вне мониторинга соответствующих учреждений.

Злоумышленники обошли украинское законодательство и, чтобы вывести "виртуальные" средства в наличные, конвертировали их сначала в биткоины. Наличные выдавалась в офисах дельцов в Киеве и временно оккупированном Севастополе.

В ходе обыска, проведенного в "киевском офисе" злоумышленников, правоохранители изъяли:

более $750 тыс.;

почти 650 тыс. евро;

значительные средства в отечественной валюте.

Шевченковский районный суд Киева наложил арест на изъятые денежные средства.

Для установления и привлечения к ответственности всех причастных лиц сейчас идет следствие.