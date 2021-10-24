БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
775 0

SkyUp хочет открыть рейсы из Киева и Одессы в Тель-Авив

SkyUp хочет открыть рейсы из Киева и Одессы в Тель-Авив

Лоукостер SkyUp запросил права на полеты из Киева и Одессы в Тель-Авив.

Об этом сообщила Госавиаслужба Украины, передает avianews.com.

Заявку авиакомпании специальная комиссия регулятора рассмотрит на заседании 28 октября.

SkyUp хочет запустить регулярные рейсы из Киева и Одессы в Тель-Авив с частотой до четырех раз в неделю. Однако на данный момент на линии нет свободных квот.

Для того, чтобы лоукостер получил права на маршруты в Израиль в таких условиях, Госавиаслужба должна забрать их у другой авиакомпании.

С этой целью на заседание комиссии 28 октября вынесли вопрос об аннулировании прав Yanair на маршруты Киев-Тель-Авив и Одесса-Тель-Авив. Основанием этого стало то, что авиакомпания не использовала данные права в течение последних 12 месяцев.

Ранее по такой же схеме SkyUp смог получить разрешение на маршруты Киев-Алматы и Киев-Стамбул и начал полеты на этих линиях. Для этого Госавиаслужба ограничила права МАУ и аннулировала права Atlasjet Ukraine.

Автор: 

Джерело:  avianews.com
Ізраїль (243) Київ (4707) Одеса (931) авіасполучення (2503) SkyUp (303)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 