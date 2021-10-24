SkyUp хочет открыть рейсы из Киева и Одессы в Тель-Авив

Лоукостер SkyUp запросил права на полеты из Киева и Одессы в Тель-Авив.

Об этом сообщила Госавиаслужба Украины, передает avianews.com.

Заявку авиакомпании специальная комиссия регулятора рассмотрит на заседании 28 октября.

SkyUp хочет запустить регулярные рейсы из Киева и Одессы в Тель-Авив с частотой до четырех раз в неделю. Однако на данный момент на линии нет свободных квот.

Для того, чтобы лоукостер получил права на маршруты в Израиль в таких условиях, Госавиаслужба должна забрать их у другой авиакомпании.

С этой целью на заседание комиссии 28 октября вынесли вопрос об аннулировании прав Yanair на маршруты Киев-Тель-Авив и Одесса-Тель-Авив. Основанием этого стало то, что авиакомпания не использовала данные права в течение последних 12 месяцев.

Ранее по такой же схеме SkyUp смог получить разрешение на маршруты Киев-Алматы и Киев-Стамбул и начал полеты на этих линиях. Для этого Госавиаслужба ограничила права МАУ и аннулировала права Atlasjet Ukraine.