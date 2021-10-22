Польша упростит легализацию пребывания и работу иностранцев

Польское правительство приняло ряд изменений к законопроекту об иностранцах и другие законы, которые призваны облегчить и ускорить процедуру легализации пребывания и работу иностранцев.

Об этом сообщают в аналитическом центре компании по международному трудоустройству Gremi Personal, передает "Минфин".

Иностранцам, которые подают заявление на временное проживание (карты побыту), больше не нужно будет доказывать, что они имеют гарантированное место жительства в Польше и источник стабильного и регулярного дохода. Однако наличие минимального дохода в стране является обязательным.

Поправки к закону также предусматривают изменения в получении вида на жительство при изменении работодателя.

Кроме того, планируется упрощение получения долгосрочных разрешений на работу, а срок выдачи краткосрочных разрешений (наиболее часто выдаваемый тип разрешений для граждан Украины) хотят увеличить с 6 до 24 месяцев.

Также планируется ускорение получения карт по работе для работников предприятий, имеющих стратегическое значение для польской экономики.

Таким образом польское правительство отреагировало на нужды предпринимателей, испытывающих острый дефицит персонала и упростило административную процедуру легализации пребывания и работы.

Новые положения закона вступают в силу после рассмотрения в польском парламенте.

Ранее сообщалось, что 48% украинцев посещают Польшу с целью трудоустройства, столько же граждан Украины указывают целью поездки в соседнюю страну туризм.