Польша упростит легализацию пребывания и работу иностранцев
Польское правительство приняло ряд изменений к законопроекту об иностранцах и другие законы, которые призваны облегчить и ускорить процедуру легализации пребывания и работу иностранцев.
Об этом сообщают в аналитическом центре компании по международному трудоустройству Gremi Personal, передает "Минфин".
Иностранцам, которые подают заявление на временное проживание (карты побыту), больше не нужно будет доказывать, что они имеют гарантированное место жительства в Польше и источник стабильного и регулярного дохода. Однако наличие минимального дохода в стране является обязательным.
Поправки к закону также предусматривают изменения в получении вида на жительство при изменении работодателя.
Кроме того, планируется упрощение получения долгосрочных разрешений на работу, а срок выдачи краткосрочных разрешений (наиболее часто выдаваемый тип разрешений для граждан Украины) хотят увеличить с 6 до 24 месяцев.
Также планируется ускорение получения карт по работе для работников предприятий, имеющих стратегическое значение для польской экономики.
Таким образом польское правительство отреагировало на нужды предпринимателей, испытывающих острый дефицит персонала и упростило административную процедуру легализации пребывания и работы.
Новые положения закона вступают в силу после рассмотрения в польском парламенте.
Ранее сообщалось, что 48% украинцев посещают Польшу с целью трудоустройства, столько же граждан Украины указывают целью поездки в соседнюю страну туризм.
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