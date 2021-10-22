Украина полностью обеспечена продовольственным зерном, – Минагрополитики

В этом году Украина получила рекордный урожай - только ранних зерновых собрано 46 млн тонн. Впервые в истории собрано 33 млн тонн пшеницы, что на 26% больше, чем в прошлом году, и превысило предыдущие прогнозы Минагрополитики.

Об этом говорится в сообщении Минагрополитики.

Внутренняя потребность потребления составляет 7,5 млн тонн, из которых около 5 млн тонн качественной пшеницы. При условии формирования оптимальных переходных запасов возможности экспорта оцениваются в размере 25,3 млн тонн.

Для обеспечения продовольственной безопасности, избежания применения экспортных ограничений, обеспечения прогнозируемого режима экспорта зерна и стабилизации рынка зерна в Украине 5 июля 2021 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и участниками зернового рынка в 2021/2022 маркетинговом году.

В дополнение к Меморандуму с участниками зернового рынка 19 октября 2021 года было подписано приложение 1 к Меморандуму, в котором определены предельные объемы экспорта пшеницы на уровне 25,3 млн тонн.

"В рамках меморандума мы закрепили общую стратегию по обеспечению прогнозируемого режима экспорта зерна, который гарантирует продовольственную безопасность государства. Он доказал свою эффективность в предыдущие годы, так как дает прогнозируемость действий всем участникам аграрного рынка, постоянный мониторинг рынка обеспечивает прогнозируемость экспорта зерновых и стабильность рынка внутри страны", - отметил первый замминистра агрополитики Тарас Высоцкий.

Ранее сообщалось, что Украина с начала 2021/2022 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 22 октября экспортировала 17,46 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 18% или 2,6 млн тонн больше, чем годом ранее.