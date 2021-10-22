Минагрополитики хочет инициировать расширение программы компенсаций для оросительных проектов

Министерство аграрной политики и продовольствия будет инициировать расширение программы компенсаций для оросительных проектов.

Об этом заявил министр Роман Лещенко во время рабочего визита в Одесскую область.

"Министерство аграрной политики впервые за времена независимости инициировало программу поддержки аграриев, которые работают на мелиорированных землях и поддержку для отечественных компаний, специализирующихся на производстве мелиоративного оборудования. Сегодня воочию убедился, насколько качественно украинские аграрии внедряют у себя отечественные инновационные технологии орошения, в том числе капельное орошение с полной автоматизацией всех производственных процессов и широкозахватные дождевальные машины для украинских аграриев. Эти новации позволяют минимизировать использование воды и электроэнергии, дифференцированно подавать и воду и удобрения. Причем они не уступают ни израильским, ни американским компаниям, которые являются лидерами на рынке", – подчеркнул Лещенко.

По словам министра, пилотные проекты по внедрению отечественных мелиоративных систем украинскими аграриями реализованы на левом берегу Днестровского лимана, в пределах Беляевского и Овидиопольского районов Одесской области, где расположена Нижнеднестровская оросительная система. Параллельно министерство работает вместе с ЕБРР над инвестиционным проектом по модернизации и ремонту магистральных каналов и насосных станций на самой системе.

"Мы движемся на двух уровнях: первый – это частные инвестиции в внутрихозяйственные системы с приоритетом на отечественных производителях мелиоративного оборудования, второй – инвестиции государства в межхозяйственную сеть. Следующий этап – принятие в ноябре закона об ОИК и запуск, в том числе в Одесской области в следующем году соответствующих объединений водопользователей, с масштабированием частных инвестиции аграриев и, как следствие, запуск совместного проекта ЕБРР и Минагрополитики по восстановлению 45 тыс. га на Нижнеднестровской оросительной системе", – рассказал Лещенко.

Важные задачи власти на ближайшее время, по его словам, стимулирование реализации инвестпроектов путем соответствующей поддержки через Государственное агентство водных ресурсов Украины; удешевление стоимости электроэнергии для аграриев (путем перехода из второго класса, который является экономически немотивированным, на первый), а также дальнейшая поддержка аграриев, использующих мелиорированные земли.

Так, на днях уже принято соответствующее постановление Кабмина. Оно предусматривает механизм направления средств в размере до 25% стоимости затрат (без учета налога на добавленную стоимость) за введенные в эксплуатацию оросительные системы.

"И мы продолжим инициировать еще большее расширение программы компенсаций для оросительных проектов. Они уже доказали свою очевидную эффективность и экономическую целесообразность на юге Украины. Государство и в дальнейшем будет стимулировать увеличении орошаемых площадей на территории областей и способствовать локализации производства мелиоративного оборудования на территории Украины", – подчеркнул министр.

Как сообщалось, Кабмин утвердил предоставление господдержки фермерам на орошение земель. В частности, государство компенсирует 25% затрат тем агропроизводителям, которые установили или модернизировали системы орошения в своих хозяйствах.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла за основу проект закона "Об организациях водопользователей и стимулирования гидротехнического мелиорации земель".

По данным авторов законопроекта, Украина имеет около 40,5 млн га земель, пригодных для ведения сельского хозяйства, из них 2,2 млн га формально отнесены к орошаемым (с учетом оккупированных территорий). Однако, по данным Минагрополитики, постоянного орошения в Украине требуют 18,7 млн га пахотных земель, периодического – 4,8 млн га.

Однако по данным Государственного агентства водных ресурсов в 2016 году гидротехническая мелиорация осуществлялась на 477 тыс. га земли, в 2017 году – 497 тыс. га, в 2018 году – 511 тыс. га земли, в 2019 году – 532 тыс. га земли, в 2020 году – 551 тыс. га.