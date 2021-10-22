Украина получила $715 миллионов помощи через систему ООН с 2014 года
С 2014 года Украина получила через систему Организации объединенных наций $715 млн помощи.
Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает Интерфакс-Украина.
"Если говорить о помощи, предоставленной Украине международным сообществом с 2014 года, то из общего объема в $1,3 млрд через систему ООН было получено $715 млн, то есть больше чем половина помощи прошла через систему ООН", - сказал Кислица.
По его словам, только в прошлом году ООН мобилизировала $230 млн для проектов развития в Украине
"Оккупация Крыма и Донбасса спровоцировала серьезный гуманитарный кризис. Почти полтора миллиона граждан Украины стали внутренне перемещенными лицами, больше, чем 3,8 млн жителей Донбасса по обе стороны линии разграничения нуждаются в гуманитарной помощи, остается разрушенной инфраструктура в зоне боевых действий", - указал Кислица.
Он подчеркнул, что поэтому Украина ценит усилия ООН по гуманитарному реагированию и помощи по преодолению последствий агрессии.
Постпред Украины при ООН напомнил, что на Генеральной ассамблеи ООН каждый год озвучивается две резолюции, которые свидетельствуют о неприятии международным сообществом незаконной военной оккупации Крымского полуострова.
"Каждый год Генеральная ассамблея включает в свою повестку дня рассмотрение ситуации на временно оккупированных территориях Украины, несмотря на попытки агрессора прекратить эту практику", - рассказал он.
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На что и на какие такие проекты развития их потратили в правительстве с 2014 года.