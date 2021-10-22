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Украина получила $715 миллионов помощи через систему ООН с 2014 года

Украина получила $715 миллионов помощи через систему ООН с 2014 года

С 2014 года Украина получила через систему Организации объединенных наций $715 млн помощи.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает Интерфакс-Украина.

"Если говорить о помощи, предоставленной Украине международным сообществом с 2014 года, то из общего объема в $1,3 млрд через систему ООН было получено $715 млн, то есть больше чем половина помощи прошла через систему ООН", - сказал Кислица.

По его словам, только в прошлом году ООН мобилизировала $230 млн для проектов развития в Украине

"Оккупация Крыма и Донбасса спровоцировала серьезный гуманитарный кризис. Почти полтора миллиона граждан Украины стали внутренне перемещенными лицами, больше, чем 3,8 млн жителей Донбасса по обе стороны линии разграничения нуждаются в гуманитарной помощи, остается разрушенной инфраструктура в зоне боевых действий", - указал Кислица.

Он подчеркнул, что поэтому Украина ценит усилия ООН по гуманитарному реагированию и помощи по преодолению последствий агрессии.

Постпред Украины при ООН напомнил, что на Генеральной ассамблеи ООН каждый год озвучивается две резолюции, которые свидетельствуют о неприятии международным сообществом незаконной военной оккупации Крымского полуострова.

"Каждый год Генеральная ассамблея включает в свою повестку дня рассмотрение ситуации на временно оккупированных территориях Украины, несмотря на попытки агрессора прекратить эту практику", - рассказал он.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
ООН (363) допомога (1557) фінансування (2049)


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Интересно узнать бы судьбу этих денег в Украине.
На что и на какие такие проекты развития их потратили в правительстве с 2014 года.
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23.10.2021 14:27 Відповісти

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