Рожкова призвала урегулировать деятельность актуариев и оценщиков на финрынке

Финансовый рынок страдает от недостаточного регулирования и контроля за деятельностью актуариев, оценщиков и аудиторов, эта проблема требует поэтапного решения.

Об этом заявила первая заместительница главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова на X Украинском банковском форуме в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"Актуарии, оценщики, аудиторы – три вещи, которые требуют урегулирования. Без этого работа финансового сектора невозможна" – сказала Рожкова.

Рожкова добавила, что с аудиторами дело обстоит лучше, так как, хотя у Нацбанка отсутствует право вести реестр аудиторских компаний, у него есть право утверждать стандарты аудиторского отчета и возможность апеллировать к Совету аудиторов.

"Но что касается оценщиков и актуариев – это вообще нигде не прописано", – отметила первый замглавы Нацбанка, указав в качестве примера последствий ситуацию с резервами многих страховых компаний.

Рожкова уточнила,М что одним из вариантов поэтапного решения проблемы могло бы стать создание органа, подобного прописанного в законе об аудите Совету аудиторов, для оценщиков и актуариев.

"И актуарная, и аудиторская, и оценочная деятельность имеют международные стандарты. Вопрос, как эти стандарты детализировать, до какой степени и кто за этим будет смотреть", – подчеркнула Рожкова.

По ее мнению, Фонду госимущества как регулятору оценщиков не хватает мощностей, поэтому нужна какая-то новая форма, как минимум расширение требований к оценкам, что может сделать Нацбанк или какая-то другая организация.

"По актуариям требований нет вообще никаких – они делают, кто что хочет", – добавила Рожкова.

По ее словам, когда-то подобную процедуру НБУ начинал с ФГИ, а сейчас обсуждает этот вопрос с ассоциациями оценщиков.

"Они сказали, что готовы брать на себя (ответственность) и отсекать плохие оценки, навести какой-то порядок, потому что Фонд не в состоянии", – отметила первая замглавы Нацбанка.

В то же время она подчеркнула, что меры по урегулированию указанной деятельности должны быть постепенными, чтобы не парализовать рынок.