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Мальта запретила въезд туристам из Украины

Мальта запретила въезд туристам из Украины

Мальта внесла Украину в список стран, из которых въезд разрешен лишь в исключительных обстоятельствах, из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении Минздрава Мальты, передает Европейская правда.

В частности, с 21 октября Украину внесли в темно-красный список – въезд из таких стран с туристической целью запрещен, независимо от того, вакцинирован путешественник или нет.

"Поездки в страны/зоны темно-красного цвета и из них разрешены только для необходимых путешествий при исключительных обстоятельствах и только с предварительного разрешения в соответствии с процедурой", – говорится в сообщении Минздрава страны.

Для въезда на Мальту, в частности, надо получить разрешение на въезд, предоставить результат отрицательного теста на коронавирус, заполнить специальную форму, а также соблюдать карантин 14 дней.

Ранее сообщалось, что Евросоюз оставил Украину в "зеленом списке" для путешествий.

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Джерело:  Европейская правда
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