Система E-Health позволит выявить среди семейных врачей противников вакцинации, – Ляшко

Анализ данных системы электронного здравоохранения (E-Health) позволит выявить среди семейных врачей противников вакцинации от COVID-19.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Интерфакс-Украина.

"Относительно медиков, которые отговаривают вакцинироваться от COVID-19, а такие есть, - мы их достаточно быстро выявим. Нам это позволит сделать электронная система здравоохранения. При большем росте охвата вакцинациями у нас будут оставаться низкие уровни вакцинации именно среди тех семейных врачей, которые почему-то не доверяют вакцине. Мы с ними проведем другой разговор", - сказал Ляшко.

Как сообщалось, в Украине второй день подряд фиксируют рекордное количество заболеваний COVID-19. Так, на утро 22 октября в Украине зафиксировали 23 785 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.