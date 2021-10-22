Минздрав не будет усиливать карантинные ограничения для невакцинированных, – главный санврач

Министерство здравоохранения не планирует усиливать карантинные ограничения для невакцинированных.

Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью телеканалу "Дом".

"Мы используем постановление Кабмина №1236, где четко прописаны возможности или ограничения для вакцинированных и невакцинированных граждан. Стимулируем работу тех учреждений, которые готовы пропагандировать вакцинацию, или тех, которые готовы проверять вакцинальный статус во время своей работы в "оранжевой" или "желтой" зоне. Более жесткие ограничения не планируем применять, и это достаточно важно", - пояснил Кузин.

В то же время Министерство здравоохранения будет постоянно обновлять перечень учреждений или организаций, для работников которых вакцинация является обязательной.

"В этом направлении мы пользуемся ст. 12 закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней", потому что понимаем, что работа таких учреждений или заведений связана с повышенным риском инфицирования работников. Или же эти заведения могут принадлежать к объектам критической инфраструктуры. То есть, например, болезнь нескольких специалистов ключевого направления может стать угрозой для работы учреждения", - отметил Кузин.

При этом он добавил, что благодаря вакцинации человек не только защищает свое здоровье, но и получает возможность "жить обычной жизнью".

"Он не будет ощущать на себе какого-то влияния "красной" зоны или каких-то ограничений. Таким образом для людей создаются адекватные условия, безопасные условия пребывания в общественных местах или местах общественного питания", - пояснил санврач.

Как сообщалось, в Украине второй день подряд фиксируют рекордное количество заболеваний COVID-19. Так, на утро 22 октября в Украине зафиксировали 23 785 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.