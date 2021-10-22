На выходных транспорт в Киеве изменит работу из-за марафона

23 и 24 октября в связи с проведением спортивного мероприятия 12th Wizz Air Kyiv City Marathon 2021 в Киеве ограничат движение транспорта, а также будут внесены изменения в работу общественного транспорта.

Об этом сообщил Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.

С начала движения 23 октября и до окончания мероприятий 24 октября (ориентировочно до 22:00) движение будет организовано:

троллейбус № 6 - от Минского массива до ст. м."Лукьяновская";

троллейбусы №№ 16 и 18 - соответственно от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

24 октября с 08:00 до окончания мероприятий (ориентировочно до 16:00) будет временно приостановлено движение:

автобусов №№ 5, 7, 20, 24, 42, 48, 49, 51, 53, 55, 62, 69, 72, 73, 87, 95, 108, 114, 115, 118, 119;

троллейбусов №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17;

трамваев №№ 14, 18.

Зато будет организовано движение автобусов:

№ 5 - от ул. Изюмской до ул. Деловой;

№ 7 - от Львовской площади до площади Победы;

№ 20 - от ж/м "Корчеватое" до ул. Деловой;

№ 42 - в направлении ст. м. "Осокорки" от ул. Митрополита А. Шептицкого до ул. Раисы Окипной по собственному маршруту, далее - Русановская набережная - Днепровская Набережная - просп. Павла Тычины - ул. Березняковская - просп. Соборности, далее по своему маршруту;

№ 49 - в направлении ст. м. "Левобережная" по маршруту: железнодорожная платформа "Левый берег" - ул. Березняковская - ул. Евгения Сверстюка - ст. м."Левобережная";

№ 51 - от ст. м. "Красный Хутор" до просп. Соборности (до ул. Евгения Сверстюка);

№ 53 - от Рыбальского п-ова до ст. м."Тараса Шевченко";

№ 55 - от ст. м. "Дворец спорта" до ул. Генерала Алмазова (до ул. Старонаводницкой);

№ 62 - от Ботанического сада до ст. м."Арсенальная";

№ 69 - от ул. Литвиненко-Вольгемут до железнодорожного вокзала "Южный";

№ 72 - от просп. Свободы до ст. м."Тараса Шевченко";

№ 73 - в направлении ст. м. "Героев Днепра" от ул. Милославской до Северного моста по своему маршруту, далее - просп. Степана Бандеры - ул. Иорданская - ул. Александра Архипенко - просп. Героев Сталинграда, далее по своему маршруту; в направлении ул. Милославской - от ст. м. "Героев Днепра" до просп. Оболонского по своему маршруту, далее - просп. Степана Бандеры - Северный мост, далее по своему маршруту;

№ 87 - в направлении ст. м. "Осокорки" от ул. Митрополита А. Шептицкого до ул. Раисы Окипной по своему маршруту, далее - Русановская набережная - Днепровская Набережная - просп. Павла Тычины - ул. Юрия Шумского, далее по своему маршруту;

№ 95 - в направлении массива Никольская Слободка - железнодорожная платформа "Левый берег" - ул. Юрия Шумского - просп. Павла Тычины - ул. Амвросия Бучмы - ул. Ивана Миколайчука - ул. Евгения Сверстюка, далее по своему маршруту;

№ 108 - в направлении ул. Митрополита А. Шептицкого от ст. м. "Харьковская" до ул. Юрия Шумского по собственному маршруту, далее - просп. Павла Тычины - ул. Березняковская - ул. Евгения Сверстюка, далее по своему маршруту;

№ 114 - от ул. Милославской до ст. м."Почайна";

№ 115 - от железнодорожного вокзала "Дарница" до просп. Соборности (до ул. Евгения Сверстюка);

№ 118 - от ст. м. "Черниговская" до просп. Соборности (до ул. Е. Сверстюка);

№ 119 - от ул. Василия Касияна до Воздухофлотского путепровода.

Троллейбусов:

№ 3 - от железнодорожного массива до железнодорожного вокзала "Южный";

№№ 5, 7, 8, 17, 19-Д соответственно - от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянской, пл. Космонавтов и ул. Кадетский гай до Воздухофлотского путепровода;

№№ 6, 16, 18, 19, 33 соответственно - от Минского массива, ул. Академика Туполева, ул. Сошенко и ул. Ольжича до ст. м."Лукьяновская";

№ 9 - от аэропорта "Киев" до железнодорожного вокзала "Южный";

№ 12 - от ст. м. "Васильковская" до ст. м. "Лыбидская";

№ 14 - от Ботанического сада до ст. м. "Дворец Спорта";

№ 29 - от ст. м. "Дарница" до ул. Милославской;

№ 30 - на участках от ул. Милославской до ст. м. "Дарница" и от ул. Кадетская роща до ст. м. "Почайна";

№ 31 - от ул. Милославской до ст. м."Дарница";

№ 38 - от ст. м. "Выдубичи" до б-ра Леси Украинки (до ул. Новогоспитальной);

№ 40 - от ул. Кадетская роща до Железнодорожного массива (ул. Волгоградская);

№ 43 - от кибернетического центра до ст. м. "Лыбидская";

№ 44 - от ул. Северной до ул. Александра Архипенко (до просп. Героев Сталинграда);

№ 47 - от ул. Милославской до ст. м."Дарница";

№ 50 - от ул. Милославская до Дарницкой площади.

Трамваев:

№ 14 - от просп. Отрадного до ул. Старовокзальной.

Также будут внесены изменения в автобусные маршруты общего пользования в режиме маршрутного такси №№ 150, 171, 180, 181, 189, 192, 193, 198, 205, 211, 231, 234, 411, 416, 417, 422, 427, 429, 432, 433, 439, 470, 476, 485, 503, 507, 520, 535, 539, 542, 550, 575, 590, 598-Д и 599.