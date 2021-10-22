Украина предлагает Европе дополнительный транзит газа по "специальным условиям", – СНБО
Украина предлагает Европе дополнительный транзит 55 млрд кубометров газа по "специальным условиям".
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает Интерфакс-Украина.
"Кабинету министров Украины вместе с НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Оператор ГТС Украины" определить специальные условия для транспортировки дополнительных объемов природного газа ГТС Украины в страны ЕС в объемах не меньше 55 млрд кубометров в год", - сказал Данилов.
Данилов напомнил, что действующий контракт с "Газпромом" предполагает прокачку 40 млрд кубометров через ГТС Украины в Европу, но потенциальные возможности системы позволяют транзит гораздо больших объемов, особенно в текущий кризисный период.
Как сообщалось, договор между "Нафтогазом" и "Газпромом" на организацию транспортировки, транспортное соглашение между НАК и новым оператором ОГТСУ, а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом" были подписаны 30 декабря 2019 года по итогам трехсторонних газовых переговоров Украина-Россия-Еврокомиссия.
Контракт предполагает транзит в 2020 году минимум 65 млрд кубометров российского газа, что в суточном исчислении составляет 178 млн кубометров. В 2021-2024 годах транзит составит по 40 млрд кубометров. Оплата вышеуказанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.
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Нам никто не нужен кроме ЕС
Оказывается ЕС мы тоже не нужны
Кроме собирать клубнику мыть попы и тому подобное
Это ещё раз доказывает мир тесно повязка
Нас кинули ЕС США через бедро /очень очень озабочены /
К власти приходили только хапуги
Ни один депутат ушёл не став миллионером
Некоторые даже стали миллардерами
Украину никто не кидал. Ей никто нигде ничего не обещал. Нет никакогог договора Украина - ЕС или Украина - НАТО.
Вот приехал негр из НАТО, все сразу вывалили языки, побежали за ним как шавки на случку, но его-то задача понятна: много обещаний, немножно оружия, никаких политических заявлений.
Как он уже сделал в Грузии.
Так что никто Украину не кидал. Граждане Украине сами себя кинули.
Незалежнiсть здобувають
Нiчого в цему свiтi неприходить само собою
Ми незалежнi не паперi
А так заглядуем в рот /ЕС США Китаю i россii МВФ/
Незалежна держава це сильна благополучная
держава так як i громодяны
Як громодяны ЕС приiзжають до нас на вiдпочинок
А не на роботу