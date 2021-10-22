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Украина предлагает Европе дополнительный транзит газа по "специальным условиям", – СНБО

Украина предлагает Европе дополнительный транзит газа по

Украина предлагает Европе дополнительный транзит 55 млрд кубометров газа по "специальным условиям".

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает Интерфакс-Украина. 

"Кабинету министров Украины вместе с НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Оператор ГТС Украины" определить специальные условия для транспортировки дополнительных объемов природного газа ГТС Украины в страны ЕС в объемах не меньше 55 млрд кубометров в год", - сказал Данилов.

Данилов напомнил, что действующий контракт с "Газпромом" предполагает прокачку 40 млрд кубометров через ГТС Украины в Европу, но потенциальные возможности системы позволяют транзит гораздо больших объемов, особенно в текущий кризисный период.

Как сообщалось, договор между "Нафтогазом" и "Газпромом" на организацию транспортировки, транспортное соглашение между НАК и новым оператором ОГТСУ, а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом" были подписаны 30 декабря 2019 года по итогам трехсторонних газовых переговоров Украина-Россия-Еврокомиссия.

Контракт предполагает транзит в 2020 году минимум 65 млрд кубометров российского газа, что в суточном исчислении составляет 178 млн кубометров. В 2021-2024 годах транзит составит по 40 млрд кубометров. Оплата вышеуказанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
Газпром (2560) Європа (581) Нафтогаз (3326) РНБО (512) транзит (634) транзит газу (644)


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Та да, даже если бесплатно согласятся прокачать все равно ***** уже оказался что то там неся про аварийность украинской гтс, только через сп2 продавливать будет.
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23.10.2021 10:11 Відповісти
пх , от чего отказался хутин пуй , данньій месседж для ЕС , а не для Москвьі. Грамотная политика Киева , респект !
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25.10.2021 11:47 Відповісти
ЕС это тоже пх. Полезут сп2 запускать.
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25.10.2021 13:29 Відповісти
Это нужно было делать в мае, а не в конце октября...
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23.10.2021 15:50 Відповісти
зеИУДА НА МИЛЛИРДЫ НАГЛО НЕ СТЕСНЯЯСЬ С МИЛЛИОННЫМИ ОТКАТАМИ В ОФШОРЫ БУДЕТ СПОНСИРОВАТЬ РАШИСТОВ ? Как его шавка и кум мецгер на 60 000 000 из государственного банка! Украинцы -это ДНО !
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23.10.2021 19:06 Відповісти
Двадцать лет назад мы начали создавать эту ситуацию
Нам никто не нужен кроме ЕС
Оказывается ЕС мы тоже не нужны
Кроме собирать клубнику мыть попы и тому подобное
Это ещё раз доказывает мир тесно повязка
Нас кинули ЕС США через бедро /очень очень озабочены /
К власти приходили только хапуги
Ни один депутат ушёл не став миллионером
Некоторые даже стали миллардерами
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24.10.2021 09:55 Відповісти
будьте честны.

Украину никто не кидал. Ей никто нигде ничего не обещал. Нет никакогог договора Украина - ЕС или Украина - НАТО.

Вот приехал негр из НАТО, все сразу вывалили языки, побежали за ним как шавки на случку, но его-то задача понятна: много обещаний, немножно оружия, никаких политических заявлений.
Как он уже сделал в Грузии.

Так что никто Украину не кидал. Граждане Украине сами себя кинули.
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24.10.2021 18:44 Відповісти
українці самі себе "кинули", не всі, а 73%.
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24.10.2021 13:21 Відповісти
Кинули самi себе i не два роки тому
Незалежнiсть здобувають
Нiчого в цему свiтi неприходить само собою
Ми незалежнi не паперi
А так заглядуем в рот /ЕС США Китаю i россii МВФ/
Незалежна держава це сильна благополучная
держава так як i громодяны
Як громодяны ЕС приiзжають до нас на вiдпочинок
А не на роботу
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24.10.2021 15:50 Відповісти

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