БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
816 1

Минюст разрешил заключенным разговаривать по телефону и пользоваться интернетом за деньги

Минюст разрешил заключенным разговаривать по телефону и пользоваться интернетом за деньги

Министерство юстиции разрешило заключенным платные телефонные разговоры и пользование интернетом. При этом пользование интернетом будет при условии ограниченного контента.

Об этом говорится в сообщении Минюста в Facebook.

При этом в Минюсте отметили, что все разговоры автоматически записываются.

Минюст обнародовал расценки в СИЗО Киева, Харькова, Хмельницкого, Одессы, Черкасс, а также Львовской и Житомирской тюрем. Они различаются в зависимости от места отбывания наказания заключенными.

Дороже всего 15-минутный телефонный разговор обойдется тем, кто отбывает наказание во львовской тюрьме и Харьковском СИЗО. Им придется заплатить соответственно 17,5 грн и 14,63 против около 4 грн в житомирской тюрьме и Черкасском СИЗО.

За месяц дороже всего за телефонные разговоры придется заплатить в том же "Львовоском учреждении исполнения наказаний (№ 19)" - 1070,6 грн и Хмельницком СИЗО - 863,3 грн. Самые дешевые телефонные разговоры в течение месяца предлагают в Киевском СИЗО - 345 грн.

15 минут интернета дороже всего обойдется во Львове (32,5 грн), а дешевле всего - в СИЗО Хмельницкого и Черкасс (около 3 грн).

Пользование интернетом с планшета в течение месяца будет стоить от 228,6 до 685 грн в зависимости от учреждения, где находится заключенный.

В министерстве добавили, что со следующей недели услуга также заработает в следственных изоляторах Запорожья, Мариуполя, Кривого Рога, Ривного, Чорткова и Чернигова.

В Минюсте заявили, что этим нововведением предоставляют возможность заключенным общаться с родными, убирают коррупцию на "контрабандных" телефонах, пополняют средства спецфонда, обеспечивают соблюдение прав человека, а также уменьшают спрос на физические свидания, что важно из соображений борьбы с пандемией.

Автор: 

Джерело:  Facebook
інтернет (1354) Мін’юст (636) телефон (409) в’язниця (44)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А безкоштовно 5 хвилин на тиждень жлоби не надали..... не у всіх є гроші. Усе по є#анутому.... нічого нормально зробити не можуть.
показати весь коментар
22.10.2021 22:33 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 