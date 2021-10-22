Минюст разрешил заключенным разговаривать по телефону и пользоваться интернетом за деньги
Министерство юстиции разрешило заключенным платные телефонные разговоры и пользование интернетом. При этом пользование интернетом будет при условии ограниченного контента.
Об этом говорится в сообщении Минюста в Facebook.
При этом в Минюсте отметили, что все разговоры автоматически записываются.
Минюст обнародовал расценки в СИЗО Киева, Харькова, Хмельницкого, Одессы, Черкасс, а также Львовской и Житомирской тюрем. Они различаются в зависимости от места отбывания наказания заключенными.
Дороже всего 15-минутный телефонный разговор обойдется тем, кто отбывает наказание во львовской тюрьме и Харьковском СИЗО. Им придется заплатить соответственно 17,5 грн и 14,63 против около 4 грн в житомирской тюрьме и Черкасском СИЗО.
За месяц дороже всего за телефонные разговоры придется заплатить в том же "Львовоском учреждении исполнения наказаний (№ 19)" - 1070,6 грн и Хмельницком СИЗО - 863,3 грн. Самые дешевые телефонные разговоры в течение месяца предлагают в Киевском СИЗО - 345 грн.
15 минут интернета дороже всего обойдется во Львове (32,5 грн), а дешевле всего - в СИЗО Хмельницкого и Черкасс (около 3 грн).
Пользование интернетом с планшета в течение месяца будет стоить от 228,6 до 685 грн в зависимости от учреждения, где находится заключенный.
В министерстве добавили, что со следующей недели услуга также заработает в следственных изоляторах Запорожья, Мариуполя, Кривого Рога, Ривного, Чорткова и Чернигова.
В Минюсте заявили, что этим нововведением предоставляют возможность заключенным общаться с родными, убирают коррупцию на "контрабандных" телефонах, пополняют средства спецфонда, обеспечивают соблюдение прав человека, а также уменьшают спрос на физические свидания, что важно из соображений борьбы с пандемией.
Будь ласка, зачекайте...
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